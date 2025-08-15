Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο Δεκαπενταύγουστος – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη Αυγούστου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο Δεκαπενταύγουστος – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός.

Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και στην Εύβοια και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου και πιθανώς ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου

Ο καιρός αλλάζει μετά τις 15 Αυγούστου, με περάσματα μπόρας σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως προειδοποιεί ο προγνώστης, Σάκης Αρναούτογλου. Πρόκειται για σύντομες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, χωρίς βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Την Κυριακή η αστάθεια θα είναι εντονότερη, κυρίως στον Έβρο, την Ήπειρο και τη Φωκίδα, όπου δεν αποκλείονται παροδικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

  • Δυτική Μακεδονία
  • Ήπειρο
  • Θεσσαλία
  • Στερεά Ελλάδα
  • βορειοδυτικής Αττικής
  • Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη.

Από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 15 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικούς ομβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 34 και στη δυτική Στερεά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Πελοποννήσου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30-31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

