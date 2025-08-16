Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

Για την έλευση της Λα Νίνια προετοιμάζονται οι μετεωρολόγοι. Σε αντίθεση με το φαινόμενο του Ελ Νίνιο, η Λα Νίνια αποτελεί την ψυχρή φάση του κλιματικού φαινομένου που μεταβάλλει τη θερμοκρασία των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό και έτσι ανατρέπονται οι καιρικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετεωρολόγοι του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση για δημιουργία της Λα Νίνια, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού αναμένεται να ψυχρανθεί.

Αυτό αυτομάτως αυξάνει τον κίνδυνο καταιγίδων στον Ατλαντικό, καθώς μάλιστα πλησιάζει η κορύφωση της περιόδου των τυφώνων.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει 53% πιθανότητα το κλιματικό φαινόμενο να σχηματιστεί κάποια στιγμή μεταξύ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, δηλαδή τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου των τυφώνων. Ένα μήνα νωρίτερα, οι πιθανότητες για το ίδιο διάστημα ήταν στο 47%.

Αν και οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανό ασθενές πέρασμα της Λα Νίνια, η πτώση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα, θα φέρει ντόμινο ανατροπών στα καιρικά μοτίβα διεθνώς.

Εκτός από την ενίσχυση των καταιγίδων και των τυφώνων, η Λα Νίνια μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ξηρασία στη Νότια Καλιφόρνια και σε αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας και της Αργεντινής και αντιθέτως αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ασίας (όπως την Ινδονησία) και της βόρειας Αυστραλίας.

Στην Ευρώπη, η Λα Νίνια συνδέεται με ψυχρότερους χειμώνες.