Καιρός: Το GFS.... τα καίει όλα ξανά - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» 40άρια για 48 ώρες παντού!

Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο προκαλεί ανατροπές από μέρα σε μέρα, υποδεικνύοντας ξανά –έστω και βραχυπρόθεσμα– κύμα έντονης ζέστης μετά τις 20 Αυγούστου, με πιθανότητα θερμοκρασιών που φλερτάρουν με μίνι καύσωνα.

Οι μέγιστες τιμές, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Αυγούστου, φαίνεται ότι θα αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς στις 26-28 Αυγούστου.

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

Ο καιρός αλλάζει μετά τις 15 Αυγούστου, με περάσματα μπόρας σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως προειδοποιεί ο προγνώστης, Σάκης Αρναούτογλου. Πρόκειται για σύντομες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, χωρίς βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Την Κυριακή η αστάθεια θα είναι εντονότερη, κυρίως στον Έβρο, την Ήπειρο και τη Φωκίδα, όπου δεν αποκλείονται παροδικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

βορειοδυτικής Αττικής

Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη.

Από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.