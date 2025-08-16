Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για το Σάββατο 16 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.
Άνεμοι: Στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 και στη δυτική Στερεά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στις Σποράδες, την Εύβοια και τον Ευβοϊκό κόλπο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στο Ιόνιο τους 32 με 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:09ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια η Αθήνα: Σιωπή από το Σύνταγμα ως τη Βασιλίσσης Σοφίας

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πάει για δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός

06:34WHAT THE FACT

Σπάνιο έντομο εντοπίστηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Έρχονται αλλαγές - Από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός «ψυχολόγος» ισχυρίστηκε ότι στην Αλάσκα δεν πήγε ο Πούτιν, αλλά ο σωσίας του

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στα άκρα ο οικογενειακός «πόλεμος» - Η επιστροφή του τραγουδιστή και η δικαστική οδός

06:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Υπάρχει δρόμος…» – «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στην Αλάσκα αλλά χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία

05:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Αυγούστου

04:22ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΕΠ και ΕΒΠ: Μέχρι 18 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών

03:54ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις των επιταγών αγοράς βιβλίου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική πόλη Γκουάρντα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στα άκρα ο οικογενειακός «πόλεμος» - Η επιστροφή του τραγουδιστή και η δικαστική οδός

06:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Υπάρχει δρόμος…» – «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στην Αλάσκα αλλά χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός «ψυχολόγος» ισχυρίστηκε ότι στην Αλάσκα δεν πήγε ο Πούτιν, αλλά ο σωσίας του

05:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Έρχονται αλλαγές - Από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πάει για δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Ρώσος προεδρος

21:04LIFESTYLE

Έλενα Κώνστα: Αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνισή της μετά από λεκτική επίθεση σε μαγαζί της Ερέτριας

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απανθρωπιά: Bullying σε 16χρονη αθλήτρια για την εμφάνισή της

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών με βάση την αρχή της κατοπτρικής αμοιβαιότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο – «Ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ