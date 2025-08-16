Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Η αστάθεια θα είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό του καιρού το τριήμερο Κυριακή - Τρίτη (17-19/8), σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος από τις απογευματινές ώρες και μετά αναμένεται εκδήλωση τοπικών καταιγίδων:

την Κυριακή (17/8) στην Ήπειρο (εξαιρουμένων ίσως των παράκτιων περιοχών της), την κεντροδυτική Μακεδονία, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, την ορεινή Δ. Στερεά και πιθανώς στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και τη Θράκη.

την Δευτέρα (18/8) στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την κεντροβόρεια Πελοπόννησο.

την Τρίτη (19/8) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

Για την έλευση της Λα Νίνια προετοιμάζονται οι μετεωρολόγοι. Σε αντίθεση με το φαινόμενο του Ελ Νίνιο, η Λα Νίνια αποτελεί την ψυχρή φάση του κλιματικού φαινομένου που μεταβάλλει τη θερμοκρασία των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό και έτσι ανατρέπονται οι καιρικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετεωρολόγοι του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση για δημιουργία της Λα Νίνια, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού αναμένεται να ψυχρανθεί.

Αυτό αυτομάτως αυξάνει τον κίνδυνο καταιγίδων στον Ατλαντικό, καθώς μάλιστα πλησιάζει η κορύφωση της περιόδου των τυφώνων.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει 53% πιθανότητα το κλιματικό φαινόμενο να σχηματιστεί κάποια στιγμή μεταξύ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, δηλαδή τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου των τυφώνων. Ένα μήνα νωρίτερα, οι πιθανότητες για το ίδιο διάστημα ήταν στο 47%.

Αν και οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανό ασθενές πέρασμα της Λα Νίνια, η πτώση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα, θα φέρει ντόμινο ανατροπών στα καιρικά μοτίβα διεθνώς.

Εκτός από την ενίσχυση των καταιγίδων και των τυφώνων, η Λα Νίνια μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ξηρασία στη Νότια Καλιφόρνια και σε αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας και της Αργεντινής και αντιθέτως αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ασίας (όπως την Ινδονησία) και της βόρειας Αυστραλίας.

Στην Ευρώπη, η Λα Νίνια συνδέεται με ψυχρότερους χειμώνες.

