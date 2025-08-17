Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Άστατος από σήμερα ο καιρός – Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν την Αττική

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Αλλάζει από σήμερα Κυριακή ο καιρός και κυρίως από αύριο Δευτέρα καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται μπόρες κυρίως τις απογευματινές ώρες ενώ τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την Αττική.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωση του για σήμερα κάνει λόγο για άστατο καιρό. Όπως αναφέρει, από αργά σήμερα το απόγευμα η αστάθεια αναμένει να επηρεάσει με μπόρες και τοπικές καταιγίδες τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

Από την πλευρά της η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, θα εξασθενίσουν και θα φτάνουν σήμερα έως 6 και τη Δευτέρα 5 μποφόρ. Παράλληλα εντείνεται η μεσημεριανή αστάθεια ενώ προβλέπονται και τοπικές καταιγίδες στις ηπειρωτικές κυρίως ορεινές περιοχές.

Για σήμερα Κυριακή, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, προβλέπει στα βόρεια παροδικές νεφώσεις, με τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι – απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα καταιγίδας το μεσημέρι – απόγευμα.

Τη Δευτέρα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Ο καιρός τώρα μέσα από το WINDY

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο και την Κρήτη τους 31 με 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

