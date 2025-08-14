Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο του 2026

Η φετινή χειμερινή περίοδος θα είναι από τις πιο βροχερές, σύμφωνα με τα «Μερομήνια»

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο του 2026
Το πρώτο μέρος από τα «Μερομήνια» για το διάστημα Σεπτέμβριος 2025 - Μάρτιος 2026 παρουσίασε ο προγνώστης καιρού, Φάνης Χατζηγρίβας.

Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος πρόγνωσης καιρού, που παρατηρεί τις συνθήκες στις αρχές Αυγούστου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χειμερινή περίοδος θα είναι από τις πιο βροχερές των τελευταίων ετών.

Τι είναι τα «Μερομήνια»

Τα «Μερομήνια» αποτελούν παραδοσιακή ελληνική πρακτική μακροπρόθεσμης πρόγνωσης καιρού, με τοπικό χαρακτήρα (σε ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης). Ο Χατζηγρίβας εξηγεί ότι ο συνδυασμός στοιχείων από «στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές» αυξάνει την αξιοπιστία τους, με ποσοστά επιτυχίας που –όπως εκτιμά– φτάνουν ακόμη και το 95% σε κάποιους μήνες.

Γενική εικόνα χειμώνα 2025-2026

Σύμφωνα με τον προγνώστη, ο φετινός χειμώνας αναμένεται:

  • Φυσιολογικός σε θερμοκρασίες, αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων.
  • Από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών.
    Με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.
  • Με έντονα και μεγάλης διάρκειας χιόνια στα ορεινά.

Οι προβλέψεις μήνα-μήνα

Σεπτέμβριος 2025

Θερμοκρασίες φυσιολογικές στα νότια, ελαφρώς χαμηλότερες στα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οκτώβριος 2025

Σχετικά φυσιολογικός, με ισχυρό κύμα κακοκαιρίας μετά τις 12 του μήνα, κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Στο τελευταίο δεκαήμερο αναμένεται σημαντική άνοδος θερμοκρασίας, κυρίως σε νότια ηπειρωτικά και Κρήτη.

Νοέμβριος 2025

Κανονικές θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια και βροχές. Από 8 έως 13 Νοεμβρίου προβλέπονται τα πρώτα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και πεδινά της Μακεδονίας, πιθανώς σε Ήπειρο και Θεσσαλία. Προς τα τέλη του μήνα, αισθητή πτώση θερμοκρασίας σε Μακεδονία και Θράκη.

Δεκέμβριος 2025

Είσοδος με ψυχρές αέριες μάζες και χαμηλές θερμοκρασίες. Πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα» σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά της Στερεάς, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στο τελευταίο δεκαήμερο ο καιρός γίνεται πιο ήπιος, αλλά βροχερός.

Ιανουάριος 2026

Σχετικά ήπιος στην αρχή, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στα νότια. Από τα τέλη του μήνα, έντονη κακοκαιρία από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε χαμηλά και πεδινά κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας. Αρκετές ημέρες με ηλιοφάνεια και πάχνη.

Φεβρουάριος 2026

Μπαίνει με καλοκαιρία και πιθανές ομίχλες. Στη συνέχεια, εναλλαγές με ανοίγματα και «περάσματα» ισχυρών φαινομένων – βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Πιθανές δυσκολίες σε βορειοανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, νότια Θεσσαλία και Κρήτη.

Μάρτιος 2026

Έντονα περάσματα καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο ήπια φαινόμενα σε Μακεδονία και Θράκη. Πυκνά χιόνια στα ορεινά, με ήπιες θερμοκρασίες στα νότια, αλλά χαμηλότερες στα βόρεια και δυτικά.

