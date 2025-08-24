Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και… ανάσες τις επόμενες ώρες – Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

«Σκωτσέζικο ντους» από τον καιρό, καθώς η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά και τη θέση του ήλιου παίρνουν τα σύννεφα και οι βροχές. Ωστόσο, από την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κρατήσει έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μακρύ θα είναι εφέτος το ελληνικό καλοκαίρι, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανάρτηση τόνισε ότι με θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με τον υδράργυρο, ωστόσο, να σημειώνει ξανά αισθητή άνοδο από την Πέμπτη (28/08).

✅Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

✅Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή… pic.twitter.com/d6hZQ3SnfM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 23, 2025

«Την Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από την Πέμπτη», έγραψε.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

