Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

Τι αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Θεοφάνης Χατζηγρίβας

Newsbomb

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
Την αναλυτική του εκτίμηση για τον καιρό του Σεπτεμβρίου 2025 έδωσε στη δημοσιότητα ο έμπειρος προγνώστης, Θεοφάνης Χατζηγρίβας.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια συνολική εικόνα του μήνα και όχι για πρόγνωση, με στόχο να έχουν οι πολίτες –και κυρίως ο αγροτικός κόσμος– μια πρώτη εικόνα για την πορεία των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγρίβα, ο Σεπτέμβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, με μικρά θερμά διαστήματα κυρίως στα νότια και νοτιοανατολικά, αλλά και με αρκετές βροχές σε σχέση με τον Αύγουστο.

Αναλυτικά η εικόνα του μήνα:

  • 1 έως 4-6 Σεπτεμβρίου: Ο μήνας θα ξεκινήσει με καλοκαιρινές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα υπάρξει αποκλιμάκωση στα δυτικά και βόρεια. Στα νοτιοανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο υψηλές, ωστόσο για μικρό χρονικό διάστημα. Οι βροχές θα περιοριστούν σε μεμονωμένα φαινόμενα αστάθειας, κυρίως σε ορεινά τμήματα.

  • 5/6 έως 10/11 Σεπτεμβρίου: Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν φυσιολογικές για την εποχή, τοπικά λίγο υψηλότερες στα νότια. Βροχές δεν αναμένονται, παρά μόνο λίγα φαινόμενα αστάθειας στα βόρεια και ορεινά. Προς το τέλος της περιόδου, η ενίσχυση του βορείου ρεύματος θα μπορούσε να φέρει φαινόμενα σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

  • 10/11 έως 18/20 Σεπτεμβρίου: Με την έναρξη της σχολικής περιόδου αναμένεται και η πρώτη σημαντική αλλαγή. Η θερμοκρασία θα πέσει σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα, κυρίως από τη Θεσσαλία και βορειότερα. Το σενάριο για βροχές είναι αρκετά πιθανό, με τον προγνώστη να εκτιμά πως θα υπάρξει αξιόλογο σύστημα βροχοπτώσεων, όχι μόνο στην ηπειρωτική χώρα αλλά και σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη.

  • 20/21 έως 25 Σεπτεμβρίου: Ο καιρός θα βελτιωθεί με σχετική καλοκαιρία και πρωινή ψύχρα, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και νότια.

  • 24/25 έως τέλος Σεπτεμβρίου: Ο μήνας θα κλείσει με σοβαρή επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Προβλέπονται βροχές, μπόρες και καταιγίδες με έμφαση στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, αλλά και αργότερα σε νησιωτικά τμήματα του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη και το Καστελόριζο. Τα φαινόμενα εκεί ενδέχεται να είναι τα πιο έντονα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα λόγω των νοτιάδων, με πτώση στο τέλος της περιόδου.

«Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο», καταλήγει ο Θεοφάνης Χατζηγρίβας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για εκτίμηση και όχι για επίσημη πρόγνωση με στόχο την προστασία ζωής ή περιουσίας.

