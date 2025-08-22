Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει
Το επόμενο κύμα καύσωνα θα έχει και μεγάλη διάρκεια σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια
Μπορεί αυτή τη στιγμή να επικρατεί στη χώρα ένας «μίνι καύσωνας» του οποίου η διάρκεια θα είναι βραχύβια, ωστόσο την σκυτάλη αναμένεται άμεσα να πάρει ο Σεπτέμβρης που φέρνει τον... δικό του καύσωνα.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχτεί με πολύ ζέστη και ο καύσωνας θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.
Χαρακτηριστικά γράφει:
«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.
Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.
Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!
Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!»
