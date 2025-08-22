Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

Το επόμενο κύμα καύσωνα θα έχει και μεγάλη διάρκεια σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια 

Newsbomb

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί αυτή τη στιγμή να επικρατεί στη χώρα ένας «μίνι καύσωνας» του οποίου η διάρκεια θα είναι βραχύβια, ωστόσο την σκυτάλη αναμένεται άμεσα να πάρει ο Σεπτέμβρης που φέρνει τον... δικό του καύσωνα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχτεί με πολύ ζέστη και ο καύσωνας θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Χαρακτηριστικά γράφει:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!»

Δείτε την ανάρτησή του:

anarthsh-tsatrafyllia.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

19:26ΕΘΝΙΚΑ

Ερώτηση .Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: «Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μολδαβία μεταβαίνουν Μακρόν, Μερτς και Τουσκ «για να υποστηρίξουν την κυριαρχία της»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Τραμπ κατά Μπόλτον: «Δεν είμαι φαν του, πρόκειται για ένα ρεμάλι»

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Πληροφορίες ότι ο Ουκρανός υπεύθυνος για τη δολιοφθορά είναι μυστικός πράκτορας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τραυματίας εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από ηλεκτροπληξία - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έτοιμη να στείλει ένα τάγμα στην Ουκρανία

18:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητές ΝASA: Εξωγήινοι μικροοργανισμοί κάποτε ζούσαν στο ηλιακό μας σύστημα

18:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Το αιχμηρό σχόλιο Τραμπ για Πούτιν – Ζελένσκι: «Δεν τα πάνε καλά, είναι σαν το λάδι με το ξύδι»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία καταργεί τον φόρο στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

18:04LIFESTYLE

Σοφία Κουρτίδου: Υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο αφαίρεσης χοληδόχου κύστης - «Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Τραμπ κατά Μπόλτον: «Δεν είμαι φαν του, πρόκειται για ένα ρεμάλι»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έτοιμη να στείλει ένα τάγμα στην Ουκρανία

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία καταργεί τον φόρο στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ