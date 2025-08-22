Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

Μπορεί αυτή τη στιγμή να επικρατεί στη χώρα ένας «μίνι καύσωνας» του οποίου η διάρκεια θα είναι βραχύβια, ωστόσο την σκυτάλη αναμένεται άμεσα να πάρει ο Σεπτέμβρης που φέρνει τον... δικό του καύσωνα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχτεί με πολύ ζέστη και ο καύσωνας θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Χαρακτηριστικά γράφει:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!»

Δείτε την ανάρτησή του:

