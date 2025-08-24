Καιρός: Οι Κρητικοί βοσκοί «διαβάζουν» τον χειμώνα του 2026 - Και έχουν δυσάρεστα νέα

Οι παλιοί βοσκοί της Κρήτης είχαν μάθει να παρατηρούν και να ερμηνεύουν τα σημάδια της φύσης για να προστατεύσουν τα κοπάδια και την επιβίωσή τους.

Αυτή η γνώση, που περνάει από γενιά σε γενιά, φαίνεται πως παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα και πολλοί Κρητικοί αγρότες συνεχίζουν να προβλέπουν τον χειμώνα μέσα από τις ενδείξεις του περιβάλλοντος.

Όπως λένε, δεν πρόκειται για μαντεία αλλά για μια πρακτική που διαμορφώθηκε αιώνες πριν, όταν η επιβίωση εξαρτιόταν απόλυτα από το αν θα ήξεραν τι καιρό θα κάνει.

Σύμφωνα με τις φετινές προβλέψεις των βοσκών, ο χειμώνας του 2026 θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Τι είδαν οι βοσκοί της Κρήτης

Ο Δεκέμβριος αναμένεται ιδιαίτερα βροχερός, με έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες, όμως χωρίς χιονοπτώσεις – ούτε καν στα ημιορεινά. Το χιόνι θα περιοριστεί μόνο στα πολύ ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Αντίθετα, από τα μέσα Ιανουαρίου τα πράγματα αλλάζουν. Οι βοσκοί μιλούν για «βαρύ χειμώνα» με εκτεταμένες χιονοπτώσεις, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ελλάδας. Όπως τονίζουν, δεν γίνεται να χιονίζει στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας να επικρατούν θερμοκρασίες άνοιξης.

Για τον Φεβρουάριο, οι ενδείξεις δείχνουν πως η πιο ισχυρή κακοκαιρία θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου). Οι βοσκοί περιγράφουν ένα «κλείσιμο» της Κρήτης από το χιόνι, κάτι που, αν επαληθευτεί, σημαίνει σοβαρές χιονοπτώσεις και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη συνέχεια του μήνα δεν φαίνεται να υπάρχουν νέες χιονοπτώσεις, αλλά αρκετές βροχές.

Ο Μάρτιος, και συγκεκριμένα το πρώτο εικοσαήμερο, προμηνύεται πλούσιος σε βροχοπτώσεις, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την υγρασία της γης και τις καλλιέργειες.

Συνοψίζοντας, οι Κρητικοί βοσκοί «βλέπουν» έναν χειμώνα με έντονα νερά τον Δεκέμβριο, βαριές χιονοπτώσεις τον Ιανουάριο και ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τον Φεβρουάριο, μετά τον Άγιο Χαράλαμπο. Πρόκειται για προβλέψεις που, όπως λένε οι ίδιοι, βασίζονται σε πάνω από 20 φυσικά σημάδια, από τα φυτά μέχρι τη συμπεριφορά των ζώων.

