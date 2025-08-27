Καιρός: Νέα θερμή εισβολή 72 ωρών από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ξεκινάει

Τις τελευταίες ημέρες, τα προγνωστικά μοντέλα καιρού δείχνουν μία μεταβατική περίοδο με αυξημένες θερμοκρασίες, χωρίς όμως να αναμένονται ακραία φαινόμενα.

Η πολυπλοκότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ημισφαίριο περιορίζει σημαντικά την αξιοπιστία των μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με αποτέλεσμα πέρα των 5 ημερών οι εκτιμήσεις να είναι επισφαλείς.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα:

Οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ζεστή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική θα είναι σύντομη (περίπου 72 ώρες), με τις υψηλότερες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 36–38 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή υποχώρηση των θερμοκρασιών προβλέπεται μέσα στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα από τις 7 του μήνα και μετά.

Όσον αφορά τις βροχές, αναμένονται τοπικά φαινόμενα προς τα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής αστάθειας που θα προκαλέσουν τα υπολείμματα της τροπικής καταιγίδας Έριν, η οποία επηρεάζει κυρίως την Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Συμπερασματικά, η επικείμενη ζέστη θα είναι πρόσκαιρη και περιορισμένη τοπικά, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δεν δείχνουν ακραία κύματα καύσωνα.

Τι αναφέρει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Το ισχυρό μελτέμι πάντως θα παραμείνει έως την Παρασκευή στο Αιγαίο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ηλιόλουστος και με θερμοκρασίες κανονικές για τέλος Αυγούστου σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Από το απόγευμα του Σάββατου πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα εκεί έως το πρωί της Κυριακής. Στο υπόλοιπο της Κυριακής θα βρέξει πρόσκαιρα και στη Μακεδονία . Από Δευτέρα ξανά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς.

Σήμερα και αύριο η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 32 με 34 βαθμούς, 30 με 32 βαθμούς στα υπόλοιπα τμήματα.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευβοϊκό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμού

