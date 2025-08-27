Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες

Ζέστη και αλλά και μπόρες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena ζέστη θα έχουμε τέλη Αυγούστου στην χώρα μας, και σε αυτό συμφωνούν τα δύο μεγαλύτερα αριθμητικά μοντέλα καιρού, το ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό!!!! Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30+ βαθμούς κελσίου στο σύνολο σχεδόν της χώρας μας!

Επίσης γίνεται λόγος για συνολική συσσώρευση βροχόπτωσεων το επόμενο διάστημα για την χώρα μας. Το ecmwf είναι αυτή την στιγμή το μοντέλο που δίνει λίγο περισσότερο υετό για ορισμένες περιοχές της χώρας μας.

Τι αναφέρει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Το ισχυρό μελτέμι πάντως θα παραμείνει έως την Παρασκευή στο Αιγαίο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ηλιόλουστος και με θερμοκρασίες κανονικές για τέλος Αυγούστου σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Από το απόγευμα του Σάββατου πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα εκεί έως το πρωί της Κυριακής. Στο υπόλοιπο της Κυριακής θα βρέξει πρόσκαιρα και στη Μακεδονία . Από Δευτέρα ξανά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς.

Σήμερα και αύριο η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 32 με 34 βαθμούς, 30 με 32 βαθμούς στα υπόλοιπα τμήματα.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευβοϊκό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμού

