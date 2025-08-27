Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, που προήλθε από τον πρώην τυφώνα Έριν, έχει σχηματιστεί πάνω από τη δυτική Ευρώπη και τις επόμενες μέρες θα κινηθεί ανατολικά και νότια.

Αυτό σηματοδοτεί ένα εκτεταμένο, πολυήμερο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων σε κεντρική Ευρώπη και βόρειο Μεσόγειο, όπου οι ασταθείς καιρικές συνθήκες θα δημιουργήσουν σοβαρό κίνδυνο καταιγίδων, δυνατών ανέμων, χαλαζοπτώσεων, περιστασιακά ανεμοστρόβιλων και έντονης βροχόπτωσης με πιθανότητα πλημμύρας.

Μετά από μια περίοδο έντονης ζέστης στην Ευρώπη, το καιρικό μοτίβο γίνεται πιο δυναμικό, και οι τελευταίες μέρες του μετεωρολογικού καλοκαιριού 2025 θα φέρουν μια εκτεταμένη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων, όπως αναφέρει η σελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων severeweather.com.

Από το βράδυ της Τετάρτης έως το Σάββατο, προβλέπονται πολλαπλά κύματα καταιγίδων από τα βορειοανατολικά της Ισπανίας, τη νότια Γαλλία, μέχρι την Ελβετία, τη βόρεια και κεντρική Ιταλία, τις Άλπεις, την Αδριατική και τη βόρεια και δυτική Βαλκανική χερσόνησο.

Η προέλευση της ασταθούς ατμόσφαιρας

Η δημιουργία αυτού του βαθέως χαμηλού οφείλεται στο πρώην τροπικό σύστημα Έριν, τον πρώτο Κατηγορίας 5 τυφώνα της χρονιάς, που μετεξελίχθηκε σε μετατροπικό θύελλα καθώς πλησίαζε τη δυτική Ευρώπη την περασμένη Κυριακή. Παρά τη μετατροπή, το σύστημα παρέμεινε ισχυρό, προκαλώντας την απότομη ενίσχυση του ψυχρού βαρομετρικού κύματος στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που αποτελεί την κύρια αιτία της επερχόμενης δραστηριότητας.

Η τροπική προέλευση του χαμηλού σημαίνει ότι οι αέριες μάζες φέρουν περισσότερη ενέργεια από τα κλασικά μεσογειακά ή βόρεια χαμηλά, ενισχύοντας την πιθανότητα σοβαρών καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.

Εκτεταμένη καταιγίδα σε βόρειο Μεσόγειο και Άλπεις

Από το βράδυ της Τετάρτης, το βαρομετρικό χαμηλό θα ενισχυθεί, αυξάνοντας τη συγκέντρωση υγρασίας και ατμοσφαιρικής αστάθειας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ιταλία και τις Άλπεις. Την Πέμπτη, οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Ελβετία, Αυστρία και δυτική Ιταλία, και την Παρασκευή θα φτάσουν σε Σλοβενία, Κροατία και κεντρική Ιταλία. Το Σάββατο, η δραστηριότητα θα μετακινηθεί προς νότια Ιταλία και νοτιοδυτικά Βαλκάνια, πλήττοντας Κροατία, Μαυροβούνιο και Αλβανία.

Η έντονη αστάθεια, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανώτερους ανέμους (jet stream), θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για οργανωμένες καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων supercell με χαλάζι, δυνατούς ανέμους και περιστασιακά ανεμοστρόβιλους.

Προβλέψεις για έντονη βροχόπτωση και πλημμύρες

Οι μετεωρολογικοί χάρτες προβλέπουν συσσωρευμένη βροχόπτωση 100-200 χιλιοστών μέσα σε 72 ώρες σε περιοχές των Άλπεων και βόρειων Απεννίνων, ενώ σε ορεινές ζώνες, όπως η κοιλάδα Αόστα, το Πιεμόντε, η Λομβαρδία και η Φριούλι-Βενετία Τζούλια, τα ύψη βροχής μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 χιλιοστά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις παράκτιες περιοχές της Λιγουρίας και της Τοσκάνης, όπου οι καταιγίδες θα φέρουν έντονη βροχόπτωση, πλημμυρικά φαινόμενα και πιθανά υδροστρόβιλους.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την επέκταση του χαμηλού προς νοτιοανατολικά Βαλκάνια και τη βόρεια Μεσόγειο. Από Παρασκευή έως Σάββατο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Ηπείρου. Οι προγνώσεις κάνουν λόγο για υψηλά ύψη βροχής, πιθανότητα πλημμυρών και έντονα φαινόμενα σε ορεινές και παράκτιες ζώνες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για:

Δυνατούς ανέμους και χαλάζι.

Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Πιθανή εκδήλωση ανεμοστρόβιλων σε περιοχές με έντονη αστάθεια.

Μετά το πέρασμα αυτού του βαθέως χαμηλού, αναμένεται σύντομη βελτίωση μέχρι τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι προγνώσεις δείχνουν ότι ένα νέο βαρομετρικό σύστημα θα ακολουθήσει περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φέρνοντας εκ νέου έντονα φαινόμενα στη βόρεια Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

