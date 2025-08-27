Καιρός: Με καύσωνα μπαίνει ο Σεπτέμβριος, πότε θα «χτυπήσει» 40άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Το φθινόπωρο έρχεται… μεταμφιεσμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του Σεπτεμβρίου», τονίζοντας παράλληλα πως τα ισχυρά μελτέμια θα επιμείνουν στο Αιγαίο, σε σημερινή (27/08) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Με ενισχυμένα μελτέμια και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 χιλιόμετρα / ώρα στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Από την Παρασκευή και μετά, τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και μετά για 2 – 3 ημέρες», σημείωσε αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Διαβάστε επίσης