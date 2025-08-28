Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Βαρομετρικά χαμηλά συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, με βροχές και καταιγίδες, όμως στην Ελλάδα ο καιρός παραμένει σε καλοκαιρινούς τόνους.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, αναμένονται ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς στη δυτική χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι που ενισχύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και μέχρι το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα.

Την Κυριακή, 31 Αυγούστου, αστάθεια θα επικρατήσει στη βορειοδυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα υποχωρήσει ελαφρώς, κατά 2 με 3 βαθμούς.

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, με γενική ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κατά 1 με 2 βαθμούς.

Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την περιοχή της Ιταλίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ - ΕΝΤΟΝΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.





