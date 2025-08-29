Καιρός: Ανατροπή το Σαββατοκύριακο - Βροχές και καταιγίδες με άρωμα... Ιταλίας

Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αιτία είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την περιοχή της Ιταλίας και αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της χώρας.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ - ΕΝΤΟΝΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ


Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα
1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.
2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας
3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

xarths1.jpg
xarths2.jpg

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για καύσωνα

Σε προειδοποίηση για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες προχώρησε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για σαφή τάση για καύσωνα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ενισχυμένα μελτέμια στο κεντρικό Αιγαίο, με ριπές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 70 km/h. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την Παρασκευή και μετά, τα μελτέμια υποχωρούν και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ασταθής, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Η πιο ανησυχητική πρόβλεψη αφορά την επόμενη εβδομάδα: «Υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και μετά, για 2-3 ημέρες», τονίζει ο κ. Τσατραφύλλιας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου καύσωνα.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση Γιώργου Τσατραφύλλια:

"Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα..."
Καλησπέρα!

Με ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα 24ώρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.Το Σαββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη Θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40 άρια από την Τρίτη 2/9/25 και μετά για 2-3 ημέρες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.


Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.


Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.

