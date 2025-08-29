Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

Εσχατολογική πρόβλεψη με ορόσημο το 2100

Δημήτρης Δρίζος

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη
AP
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα κρίσιμο ωκεάνιο ρεύμα που βοηθά να διατηρούνται μετριοπαθείς οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές του κόσμου βρίσκεται σε κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Ερευνητική ομάδα από την Ευρώπη διαπίστωσε ότι το Ρεύμα του Ατλαντικού θα μπορούσε να καταρρεύσει μετά το 2100, ιδιαίτερα αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παραμείνουν υψηλές.

Το ρεύμα αυτό λειτουργεί σαν ένας γιγάντιος ωκεάνιος «ιμάντας μεταφοράς», μεταφέροντας ζεστό νερό από τους τροπικούς προς τον βόρειο Ατλαντικό. Ο Κόλπος του Μεξικού παίζει καθοριστικό ρόλο, μεταφέροντας αυτό το ζεστό νερό κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ προς τα βόρεια.

Το Ρεύμα του Ατλαντικού κρατά μέτριες τις θερμοκρασίες σε περιοχές όπως η βορειοδυτική Ευρώπη και η βορειοανατολική Αμερική τον χειμώνα, ενώ επηρεάζει και τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα, συμπεριλαμβανομένων των βροχοπτώσεων στους τροπικούς.

Ωστόσο, αν σταματήσει, θα μπορούσε να προκαλέσει πιο ψυχρούς χειμώνες και πιο ξηρά καλοκαίρια στη βορειοανατολική Αμερική, να αυξήσει την στάθμη της θάλασσας κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και να διαταράξει την αλιεία, επηρεάζοντας οικονομικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Πώς η κλιματική αλλαγή απειλεί το Ρεύμα του Ατλαντικού

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να προκληθεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη, που εμποδίζει την ανάμειξη των βαθιών ωκεάνιων υδάτων στις βόρειες θάλασσες, όπως η Θάλασσα του Λαμπραντόρ και η Βόρεια Θάλασσα, καθιστώντας τα επιφανειακά νερά θερμότερα και λιγότερο αλμυρά.

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: το Ρεύμα του Ατλαντικού εξασθενεί, μεταφέροντας λιγότερο ζεστό, αλμυρό νερό βόρεια, κάτι που εμποδίζει περαιτέρω τη βύθιση του νερού και τελικά οδηγεί το ρεύμα στο σημείο «θραύσης».

Η νέα μελέτη τονίζει ότι η ταχεία μείωση των εκπομπών είναι κρίσιμη για τη μείωση του κινδύνου, αν και σε ορισμένα σενάρια ίσως να είναι ήδη πολύ αργά για να αποφευχθεί πλήρως η κατάρρευση στο κοντινό μέλλον.

1756474402244-235952039-1.jpg

Τα ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές από την Ολλανδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησαν μοντέλα του Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6), που χρησιμοποιούνται από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για προβλέψεις μελλοντικού κλίματος.

Η ομάδα επικεντρώθηκε σε προσομοιώσεις που εκτείνονται πέρα από το 2100, μέχρι το 2300 και το 2500, για να εξετάσει τη μακροπρόθεσμη πορεία του ρεύματος υπό διαφορετικά επίπεδα υπερθέρμανσης.

Σε όλα τα εννέα μοντέλα που προσομοίωναν υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το Ρεύμα του Ατλαντικού κατέρρευσε πλήρως μέχρι το 2100.

Στις ΗΠΑ, το ρεύμα μεταφέρει ζεστό νερό στη Νέα Αγγλία, τη Νέα Υόρκη και κατά μήκος της ανατολικής ακτής. Μια διακοπή θα μπορούσε να φέρει πολύ ψυχρούς χειμώνες, με μειωμένη θερμότητα στη περιοχή, επιβαρύνοντας τα συστήματα θέρμανσης σε πόλεις όπως η Βοστόνη και η Νέα Υόρκη.

Επιπλέον, μια κατάρρευση του ρεύματος μπορεί να αλλάξει τις τροχιές ή την ένταση των τυφώνων, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταιγίδων σε περιοχές όπως η Φλόριντα, οι Καρολίνας και ο Κόλπος του Μεξικού. Η στάθμη της θάλασσας θα ανεβαίνει γρηγορότερα από τη Βόρεια Καρολίνα μέχρι το Μέιν, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών σε παράκτιες περιοχές όπως η Φλόριντα, η Βιρτζίνια και η Μασαχουσέτη.

Προειδοποιήσεις ειδικών

Ο Στέφαν Ράχμστορφ από το Πανεπιστήμιο του Πότσδαμ δήλωσε: «Στις προσομοιώσεις, το σημείο καμπής στις κρίσιμες βόρειες θάλασσες συμβαίνει τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό».

Ο Σίμπρεν Ντράιφχουτ από το Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο πρόσθεσε: «Η βαθιά αναστροφή στον βόρειο Ατλαντικό επιβραδύνεται δραστικά μέχρι το 2100 και σταματά πλήρως στη συνέχεια σε όλα τα σενάρια υψηλών εκπομπών, και ακόμα σε κάποια ενδιάμεσα και χαμηλά σενάρια».

«Αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος διακοπής είναι πιο σοβαρός απ’ ό,τι πολλοί συνειδητοποιούν», προειδοποίησε ο Ντράιφχουτ, επικεφαλής της μελέτης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Environmental Research Letters, διαπιστώνει ότι η κατάρρευση θα ξεκινήσει με αποτυχία του βαρύτερου, ψυχρού και αλμυρού επιφανειακού νερού να βυθιστεί και να αναμειχθεί με τα βαθύτερα νερά γύρω στο 2050. Αυτό θα οδηγήσει σε εξασθενημένο ρεύμα, που θα σταματήσει πλήρως μέσα στα επόμενα 50 έως 100 χρόνια.

Η κατάρρευση θα μειώσει τη θερμότητα που μεταφέρεται βόρεια κατά περίπου 20 έως 40%. Σε ορισμένες προσομοιώσεις, η θερμότητα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σε περιοχές όπως ο Καναδάς, η Σκανδιναβία και η βόρεια Αμερική θα πέσει σχεδόν στο μηδέν, προκαλώντας έντονη ψυχρή επίδραση.

Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη δείχνει σημάδια επικείμενης κατάρρευσης. Τα πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ελαφρά μείωση στην ανάμειξη των βαθιών υδάτων τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι παράγοντες όπως η τήξη των παγετώνων δεν συμπεριλήφθηκαν, οπότε η κατάρρευση μπορεί να έρθει ακόμα νωρίτερα. Ο Ράχμστορφ τόνισε: «Τα τυπικά αυτά μοντέλα δεν περιλαμβάνουν το επιπλέον γλυκό νερό από την απώλεια πάγων στη Γροιλανδία, το οποίο πιθανόν θα επιταχύνει την κατάρρευση. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να μειώσουμε γρήγορα τις εκπομπές».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06BOMBER

Η Τουρκία εργαλειοποιεί τα «ήρεμα νερά» για τη νέο-οθωμανική της επέλαση σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο... γήπεδο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κηρύσσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης»

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές κι... έγινε χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα - Οργή και έρευνες από τις τοπικές αρχές - Δείτε το βίντεο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο συμβάν στη Νέα Αλικαρνασσό: Μεθυσμένος τουρίστας ξυκολόπησε κοπέλα χωρίς λόγο

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά οι εισηγήσεις - Τα νέα μέτρα, τι αλλάζει

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σοκάρει η μητέρα της 26χρονης από το ατύχημα με την Porsche - «Σαν να ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά η οδηγός»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Έστησαν πάρτι οι Γερμανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Λένα: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

15:15WHAT THE FACT

Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ