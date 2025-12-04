Πούτιν: Ή κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία ή τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποσυρθούν

Ανυποχώρητος ο Ρώσος πρόεδρος για το Ντονμπάς 

Newsbomb

Πούτιν: Ή κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία ή τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποσυρθούν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους και στελέχη των τηλεοπτικών καναλιών Aaj Tak και India Today στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025

Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαφή προειδοποίηση απηύθυνε ο Ρώσος Πρόεδρος, απορρίπτοντας κάθε συμβιβασμό για ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θέτοντας ένα τελεσίγραφο για την περιοχή του Ντονμπάς, διαμηνύοντας ότι είτε θα καταληφθεί με τη βία από τη Ρωσία, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν.

«Είτε θα πάρουμε πίσω αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε τελικά τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο India Today, λίγο πριν την επίσκεψή του στο Δελχί, αναφέροντας επίσης ότι η Μόσχα διαφωνεί με μέρη του σχεδίου των ΗΠΑ.

Russia India Putin

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους και στελέχη των τηλεοπτικών καναλιών Aaj Tak και India Today στο Κρεμλίνο

Pool Sputnik Kremlin

«Κατά καιρούς είπαμε ότι ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε», είπε ο Πούτιν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα σημεία τριβής.

Τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία διαμάχης παραμένουν - η τύχη του ουκρανικού εδάφους που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν είχε δει μια τροποποιημένη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πριν από τις σχεδόν πεντάωρες συνομιλίες του με τον Βίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

«Γι' αυτό έπρεπε να ξεπεράσουμε κάθε σημείο, γι' αυτό χρειάστηκε τόσος χρόνος», είπε ο Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών, είτε κατέχονται από τη Ρωσία είτε όχι.

Τα σχόλια του Πούτιν έρχονται αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματευτές του πίστευαν ότι ο ηγέτης της Ρωσίας «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο» μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής πλευράς στις συνομιλίες, πρόκειται να συναντηθεί με τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «αρκετά καλές», προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί καθώς «χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τώρα περίπου το 85% του Ντονμπάς. Η αρχική επανάληψη του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πρότεινε να παραδοθούν περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο στον de facto έλεγχο του Πούτιν.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη την Πέμπτη, ο γερμανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Der Spiegel ανέφερε ότι έλαβε ένα εμπιστευτικό αντίγραφο μιας τηλεδιάσκεψης στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα του εδάφους χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», φέρεται να δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με αγγλική απομαγνητοφώνηση της τηλεδιάσκεψης της Δευτέρας.

Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να προειδοποίησε ότι ο Ζελένσκι έπρεπε να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

«Παίζουν παιχνίδια, τόσο μαζί σου όσο και μαζί μας», φέρεται να είπε ο Μερτς.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ φέρεται επίσης να είπε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους». Ωστόσο όπως επισημαίνει το BBC δεν υπάρχει απομαγνητοφωνημένο κέιμενο.

Απαντώντας σε έρευνα του Der Spiegel, το Μέγαρο των Ηλυσίων της Γαλλίας δήλωσε ότι «ο πρόεδρος δεν εκφράστηκε με αυτούς τους όρους». Το προεδρικό γραφείο αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πώς εκφράστηκε ο Μακρόν, επικαλούμενο εμπιστευτικότητα.

Ο Stubb αρνήθηκε να σχολιάσει στο Der Spiegel και ο Merz δεν έχει σχολιάσει το θέμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

22:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λόγοι ασφαλείας στο ΣΕΦ, κανονικά το Παναθηναϊκός-Βαζούτας στο Σεράφειο

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Άρης – Κλουζ 88-98: «Κατέρρευσε» στην τέταρτη περίοδο, όπου δέχθηκε 38 πόντους!

22:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανήλικη αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα της

22:16ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Τρεις – τέσσερις καφέδες την ημέρα είναι το μυστικό για πιο «νεανικά» κύτταρα

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

22:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» κινδυνεύει να μείνει εκτός βραβείων, λόγω του τραυματισμού

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Πούτιν: Ή κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία ή τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποσυρθούν

21:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης – Τι να προσέξετε

21:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή - Αναλυτικά όλη η λίστα

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Drones εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος του ενώ πετούσε προς Ιρλανδία

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή - «Η ασφάλεια των παιδιών μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» το μήνυμα Χαρδαλιά

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ