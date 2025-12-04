Πούτιν: Ή κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία ή τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποσυρθούν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους και στελέχη των τηλεοπτικών καναλιών Aaj Tak και India Today στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025

Σαφή προειδοποίηση απηύθυνε ο Ρώσος Πρόεδρος, απορρίπτοντας κάθε συμβιβασμό για ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θέτοντας ένα τελεσίγραφο για την περιοχή του Ντονμπάς, διαμηνύοντας ότι είτε θα καταληφθεί με τη βία από τη Ρωσία, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν.

«Είτε θα πάρουμε πίσω αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε τελικά τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο India Today, λίγο πριν την επίσκεψή του στο Δελχί, αναφέροντας επίσης ότι η Μόσχα διαφωνεί με μέρη του σχεδίου των ΗΠΑ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους και στελέχη των τηλεοπτικών καναλιών Aaj Tak και India Today στο Κρεμλίνο Pool Sputnik Kremlin

«Κατά καιρούς είπαμε ότι ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε», είπε ο Πούτιν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα σημεία τριβής.

Τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία διαμάχης παραμένουν - η τύχη του ουκρανικού εδάφους που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν είχε δει μια τροποποιημένη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πριν από τις σχεδόν πεντάωρες συνομιλίες του με τον Βίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

«Γι' αυτό έπρεπε να ξεπεράσουμε κάθε σημείο, γι' αυτό χρειάστηκε τόσος χρόνος», είπε ο Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών, είτε κατέχονται από τη Ρωσία είτε όχι.

Τα σχόλια του Πούτιν έρχονται αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματευτές του πίστευαν ότι ο ηγέτης της Ρωσίας «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο» μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής πλευράς στις συνομιλίες, πρόκειται να συναντηθεί με τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «αρκετά καλές», προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί καθώς «χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τώρα περίπου το 85% του Ντονμπάς. Η αρχική επανάληψη του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πρότεινε να παραδοθούν περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο στον de facto έλεγχο του Πούτιν.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη την Πέμπτη, ο γερμανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Der Spiegel ανέφερε ότι έλαβε ένα εμπιστευτικό αντίγραφο μιας τηλεδιάσκεψης στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα του εδάφους χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», φέρεται να δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με αγγλική απομαγνητοφώνηση της τηλεδιάσκεψης της Δευτέρας.

Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να προειδοποίησε ότι ο Ζελένσκι έπρεπε να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

«Παίζουν παιχνίδια, τόσο μαζί σου όσο και μαζί μας», φέρεται να είπε ο Μερτς.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ φέρεται επίσης να είπε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους». Ωστόσο όπως επισημαίνει το BBC δεν υπάρχει απομαγνητοφωνημένο κέιμενο.

Απαντώντας σε έρευνα του Der Spiegel, το Μέγαρο των Ηλυσίων της Γαλλίας δήλωσε ότι «ο πρόεδρος δεν εκφράστηκε με αυτούς τους όρους». Το προεδρικό γραφείο αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πώς εκφράστηκε ο Μακρόν, επικαλούμενο εμπιστευτικότητα.

Ο Stubb αρνήθηκε να σχολιάσει στο Der Spiegel και ο Merz δεν έχει σχολιάσει το θέμα.