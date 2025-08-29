Καιρός: Καμπανάκι από Τσατραφύλλια - Πρώτα καταιγίδες και μετά… 40άρια

Αλλαγές φέρνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με το σκηνικό να ξεκινά με βροχές και καταιγίδες αλλά να καταλήγει σε υψηλές θερμοκρασίες που θα θυμίσουν καλοκαίρι μέσα στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ήδη από σήμερα Παρασκευή, τα μελτέμια αρχίζουν να εξασθενούν, κάτι που θα επιτρέψει στον υδράργυρο να πάρει την ανιούσα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερα το Σάββατο, η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας. Ο λίβας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ζέστης, δημιουργώντας συνθήκες δυσφορίας.

Ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει και άγρια χαρακτηριστικά. Το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιοχές, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά.

Μετά το Σαββατοκύριακο, η τάση δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων θερμοκρασιών. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα θυμίζει περισσότερο Ιούλιο παρά φθινόπωρο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας θα δουν θερμόμετρα να ακουμπούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα κύρια προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ακόμα αποκλίσεις για το πώς θα κινηθεί η θερμή αέρια μάζα πάνω από τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια ούτε η διάρκεια ούτε η ένταση του νέου κύματος ζέστης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι θα χρειαστούν λίγα ακόμα 24ωρα ώστε να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

Με λίγα λόγια, το επόμενο διάστημα ο καιρός θα μας απασχολήσει με δύο διαφορετικά πρόσωπα: καταιγίδες και τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα το Σάββατο και, στη συνέχεια, ζέστη που ίσως φτάσει σε οριακά επίπεδα καύσωνα μέσα στον Σεπτέμβριο.

