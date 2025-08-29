Καιρός: Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Μπορεί το ημερολόγιο να μετράει αντίστροφα για το φθινόπωρο, ωστόσο ο καιρός έχει άλλη γνώμη. Το φετινό καλοκαίρι αρνείται να τελειώσει και συνεχίζει να μας χαρίζει υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, θα παρουσιάσει μεν κάποια αστάθεια, ωστόσο η γενική εικόνα παραμένει άκρως καλοκαιρινή. Μια ατμοσφαιρική διαταραχή που μετακινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ, τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας θα βρεθούν στο «στόχαστρο». Η Ήπειρος και το βόρειο Ιόνιο θα επηρεαστούν περισσότερο, με καταιγίδες που κατά τόπους θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, ενώ η ηλεκτρική δραστηριότητα θα είναι ισχυρή, ειδικά προς το ξημέρωμα της Κυριακής.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές. Δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, Μακεδονία αλλά και Θράκη θα δουν ισχυρές μπόρες και καταιγίδες. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί, με τον ήλιο να επιστρέφει στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια θα παραμείνει τοπικά μόνο στη Θράκη, έως το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα, το σκηνικό θα θυμίζει ξεκάθαρα… Ιούλιο. Ανατολικά και νότια τμήματα θα κρατήσουν τον καλοκαιρινό χαρακτήρα τους, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 33–36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 37°C. Στα παραθαλάσσια και νησιωτικά μέρη οι μέγιστες θα είναι 2–4 βαθμούς χαμηλότερες, αλλά πάντα σε επίπεδα που ευνοούν τις βουτιές και τις αποδράσεις στις ακτές.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι η ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αποτέλεσμα των νοτιοδυτικών και δυτικών ανέμων. Οι ίδιοι άνεμοι θα λειτουργήσουν καταβατικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα προσήνεμα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Ευτυχώς, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες όπου οι ριπές έφταναν τα 8 μποφόρ, τώρα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, η κατάσταση σταθεροποιείται. Ο καιρός επιστρέφει σε πλήρως καλοκαιρινό μοτίβο με λιακάδα και θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς. Και αν αυτό ακούγεται αρκετό για να θυμίζει καλοκαίρι, την Τρίτη και την Τετάρτη (2–3 Σεπτεμβρίου) το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται μέγιστες έως και 37–38 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ο φετινός Σεπτέμβριος μπαίνει με διάθεση… κατακαλόκαιρου.

