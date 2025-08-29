Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

Προειδοποίηση για κεραυνούς και χαλαζόπτωση 

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»
Αλλαγή του καιρού θα σημειωθεί από αύριο το απόγευμα και μετέπειτα, με βροχές και τοπικές καταιγιδες, πιθανόν ισχυρές, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αυτό αναφέρει το Weather Phenomena σημειώνοντας και τον κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Εξηγεί πάντως ότι αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μικρό μέρος της χώρας μας, όπως φαίνεται στους παρακάτω χάρτες.
Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Ήπειρος και τα Νησιά Ιονίου, κυρίως η Κέρκυρα. Κάποια μη αξιόλογα φαινόμενα πιθανόν να καταγραφούν στη δυτική Στερεά και στη Μακεδονία.

1756458954504-534120907-xarths1.jpg
xarths2.jpg

«Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, οι πιο έντονες καταιγίδες θα πλήξουν την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικές μπόρες και βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα επεκταθούν έως και την Κυριακή σε Μακεδονία και Έβρο.

Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, καθώς οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές».

Την ίδια εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί για καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο από το πρωί του Σαββάτου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, το κεντρικό Ιόνιο, αλλά και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ προς τα ξημερώματα της Κυριακής καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία.

