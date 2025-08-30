Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειώνει

Αναμένονται κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα 

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειώνει
Από το μεσημέρι έρχεται η ριζική αλλαγή του καιρού σε περιοχές της χώρας, ενώ αναμενόταν από το απόγευμα. Λίγη προσοχή χρειάζεται το Σάββατο στα βορειοδυτικά γιατί αναμένονται και έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Meteonews24, σύντομη αλλά έντονη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής.
-Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του βόρειου Ιονίου και τμήματα της Ηπείρου και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους .
-Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάζουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα είναι άκρως καλοκαιρινή με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες?️ (4-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ) ενώ από πλευράς βροχοπτώσεων αυτές θα είναι λίγες και θα αφορούν ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας .
-Μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων θα επηρεάσουν αρκετές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου με τα νοτιοανατολικά τμήματα της Γαλλίας ,την Ελβετία ,την Αυστρία καθώς και τα δυτικά τμήματα των Βαλκανίων και κυρίως την Αλβανία να επηρεάζονται από πολύ ισχυρά φαινόμενα που θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα .

5400005687403366088299688680768846170733090n.jpg

Η πρόγνωση του καιρού

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις μετά το μεσημέρι του το Σαββάτου 30/08 κυρίως στα βορειοδυτικά

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός μετά το μεσημέρι του Σαββάτου 30/08, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 30/08 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή 31/08 θα επεκταθούν (με μικρότερη ένταση) στα Κεντρικά Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς και της Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας.

Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Στους προγνωστικούς χάρτες για τα διαστήματα Σάββατο 30/08, 18:00 - 21:00 , Κυριακή 31/08, 00:00 - 03:00 και Κυριακή 31/08, 03:00 - 06:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.

