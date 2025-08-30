Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου

Θύμα του ισχυρού ανέμου που σάρωσε την παραλίμνιο περιοχή έπεσε η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες, στα Ιωάννινα.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς την ώρα εκείνη τεχνικοί εργάζονταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες ή να μεταφέρουν ανθρώπους ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στην παραλίμνια περιοχή.

Μετά το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποσυναρμολογούν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό. Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

Πηγή: epiruspost.gr