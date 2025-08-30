Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα
Δείτε live την πορεία των καταιγίδων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο
Στην Ελλάδα καταφτάνουν οι καταιγίδες για τις οποίες έχει προειδοποιήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Παξούς και περιοχές της Ηπείρου, συνοδευόμενες τοπικά από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, από σήμερα το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
Μπορείτε να δείτε Live την πορεία του φαινομένου ΕΔΩ
Συγκεκριμένα: «Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις».
Όπως σημειώνει στα social media και ο μετεωρολόγος ΘοδωρήςΚολυδάς «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες».