Καιρός-Τσατραφύλιας: «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία» - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το εξαιρετικά έντονο κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη βορειοδυτική χώρα έριξε εξαιρετικά υψηλά μεγέθη νερού σε πολλές περιοχές, με τη Θεσπρωτία να καταγράφει τόση βροχή όση θα έπεφτε σε τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος σημείωσε ότι έπεσαν 120 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία εντός λίγων ωρών, όπως αποτυπώνουν δορυφορικά δεδομένα.

Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία

Στην Κέρκυρα οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση. Στα Ιωάννινα οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το στέγαστρο που είχε στηθεί στην πλατεία Μαβίλη λίγο πριν από την προγραμματισμένη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.

Στα Γρεβενά και την Κοζάνη έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δέντρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παρέμενε τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

100 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «λόγω εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.

15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.

50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων

12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

