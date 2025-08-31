Καιρός-Τσατραφύλλιας: Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Ποια θα είναι η πιο «καυτή» μέρα της βδομάδας

Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Καιρός-Τσατραφύλλιας: Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Ποια θα είναι η πιο «καυτή» μέρα της βδομάδας
Αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος και ο καιρός ετοιμάζεται να κάνει ποδαρικό με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το σύντομο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από το βράδυ του Σαββάτου (30/8) το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, δημιουργώντας τοπικά προβλήματα, αναμένεται να εξασθενήσει τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θράκης, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.

Όπως ανέφερε ο Μετεωρολόγος Γιώργος Τσατράφυλλιας σε ανάρτηση του, «Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδιασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή ,ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης...Του χρόνου πάλι τα σαραντάρια!"
Καλημέρα!
☀️Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδιασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια!
?Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας.
?Η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη.
Καλό μήνα με υγεία».

