Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

Η κακοκαιρία Alessio – που ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να επηρεάσει και τη χώρα μας - μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία, προκαλώντας καταστροφές στις επαρχίας Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε της Λομβραδίας.

Σε περισσότερες από 70 περιπτώσεις μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκε από τις αρχές στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει την κατάσταση: Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν πλήξει επαρχιακούς δρόμους, προκαλώντας διακοπή στην κυκλοφορία και εγκλωβισμούς, χωρίς όμως προς το παρόν να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Ο ποταμός Σεβέτσο στη Λομβαρδία έχει υπερχειλίσει και επαρχιακοί δρόμοι που συνορεύουν με τη λίμνη Κόμο παραμένουν αποκλεισμένοι από τη νύχτα, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Είναι ενδεικτικό πως στο Μιλάνο, 80 χιλιοστά βροχής είχαν πέσει μέχρι την αυγή.

Στην πόλη Τουράτε στο Κόμο, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί σε υπόγεια διάβαση, πλημμυρισμένη από τα νερά. Παράλληλα, στις 7 το πρωί σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή της SP πρώην SS 583, στην οδό Τορνό, μεταξύ Κόμο και Μπλέβιο. Η κατολίσθηση κάλυψε το οδόστρωμα και εμπόδισε τη διέλευση ενός οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί, οδηγώντας όμως στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου.

Μια ακόμη κατολίσθηση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο SS344, στη θέση Villaggio Montelago, εντός του δήμου Μπρουσίμπιανο, στο Βαρέζε. Στην περιοχή Λαβένα Πόντε Τρέσα, η υπερχείλιση ρέματος προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους.

Η εθνική οδός SS340 Regina έχει αποκλειστεί από την κυκλοφορία στον δήμο Αργκένιο, μετά από κατολίσθηση που είχε ως αποτέλεσμα φερτά υλικά να κατακλύσουν το οδόστρωμα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Λομβαρδία αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την περιοχή τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέες παρεμβάσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης