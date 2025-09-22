Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία

Newsbomb

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από όλες τις πλευρές επιβεβαιώνεται πλέον ότι αλλάζει ο καιρός το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

Ο ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ "ΡΕΞ" ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.
Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι' αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής "Ρεξ" μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας "Ωμεγα" εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο - Κυριακή και στη συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που «κονταίνει» την Ελλάδα

12:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Μητσοτάκης σε Ωνάσεια Περιστερίου: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερα σχολεία: Διαμαρτυρίες για τα κενά εκπαιδευτικών - Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα προβλήματα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση» επιβεβαιώνει η ENISA

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ