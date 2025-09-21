Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

Πρόσκαιρη θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες καθώς το φθινόπωρο δεν αναμένεται να καθυστερήσει στο καθιερωμένο ραντεβού του.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Weather Phenomena για τον καιρό των επομένων ημερών:

Αγωνία για τις βροχές υπάρχει...

Ενδείξεις όμως για τις πρώτες αξιόλογες βροχοπτώσεις στην χώρα μας, ευτυχώς, υπάρχουν και είναι αξιοσημείωτες από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και μετέπειτα...

Πότε όμως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με σιγουριά γι αυτό;;;

Κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τετάρτη, όπου πλέον θα έχουν "κλειδώσει" έως έναν σημαντικό βαθμό τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων!

Πάντως, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, το φθινόπωρο θα έρθει στην ώρα του, με την μικρή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες να είναι πρόσκαιρη, λόγω και της εξασθένησης των ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου.

Πάντως, θεωρώ κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι "παίρνει μπρος" η Μεσόγειος και θα φέρει κάτι καλό...

Μία μόνο επισήμανση : ουδέποτε μην στέκεστε σε έναν χάρτη που δείχνει την κατανομή του υετού, λέγοντας σε μας που βλέπουμε τις βροχές, αφού η δική σας περιοχή είναι εκτός φαινομένων. Οι χάρτες δείχνουν κατά προσέγγιση τις βροχές και ουδέποτε είναι κανόνας, ειδικά όταν απέχουμε αρκετές ημέρες από τις κρίσιμες ημερομηνίες.

Σταθείτε λοιπόν στο γεγονός ότι τα προγνωστικά μοντέλα παραμένουν σταθερά για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στην χώρα μας! Τώρα αν θα τα πάρουν όλα πίσω κοντά στις κρίσιμες ημερομηνίες όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, όμως η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας την δεδομένη στιγμή ευνοεί ώστε να επικρατήσει το σενάριο με τις αξιόλογες βροχές στα τέλη του Σεπτεμβρίου

Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Νωρίτερα σήμερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, άνοιξε παράθυρο και για βροχοπτώσεις λέγοντας: "Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια..."

Στην σημερινή ανάρτησή του αναφέρει:

Καλημέρα!

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασία να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές .

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους.

Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει ο καιρός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θυμίζει...χειμώνα.

Τοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα βόρεια τις πρωινές ώρες της Κυριακής 21/09 κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης