Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C
Έχει αλλάξει ο καιρός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θυμίζει...χειμώνα.
Τοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα βόρεια τις πρωινές ώρες της Κυριακής 21/09 κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.
