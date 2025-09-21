Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C

Newsbomb

Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έχει αλλάξει ο καιρός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θυμίζει...χειμώνα.

Τοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα βόρεια τις πρωινές ώρες της Κυριακής 21/09 κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.

webdailymintemp2109.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γορτυνία: «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι από ένα λάθος», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το φονικό

09:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι με τον νικητή να κρίνεται στο… όριο!

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Σκάβοντας για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή… νεκροθαφτών

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σύγκρουση δύο ιπτάμενων eVTOL σε πρόβα αεροπορικής επίδειξης

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Δρακόντεια μέτρα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στον χώρο της τελετής - Υποδυόταν τον αστυνομικό

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή άμυνα: Έρχεται ένα «τείχος drone» για την Ευρώπη - Πώς θα λειτουργεί

08:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: O Παναθηναϊκός αποκαλύπτεται στους Έλληνες του Σίδνεϊ - Η ώρα και το κανάλι

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Mitsubishi Eclipse Cross EV: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 600 χιλιόμετρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Δρακόντεια μέτρα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στον χώρο της τελετής - Υποδυόταν τον αστυνομικό

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γορτυνία: «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι από ένα λάθος», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το φονικό

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κερκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ