Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

Αίθριος, σχεδόν καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή, καθώς η θερμοκρασία φαίνεται να σημειώνει νέα άνοδο και οι άνεμοι προβλέπονται εξασθενημένοι.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους βόρειους-βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος ο καιρός και στη συμπρωτεύουσα, με ανέμους μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο Θρακικό πέλαγος θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Δτερεά και Δυτική πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου οι μέγιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 30 βαθμούς.

Το σενάριο της κακοκαιρίας

Όμως ενα σενάριο που προβλέπει έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να παραμένει σε τροχιά πάνω από τη χώρα μας, ενισχύοντας τη δυναμική για έντονα τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ECMWF, ένα βαρομετρικό χαμηλό υψηλής έντασης αναμένεται να στροβιλίζεται πάνω από την Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ένταση του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το τελικό καιρικό σκηνικό.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου το ενδεχόμενο για επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο πιθανό.

