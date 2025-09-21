Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα

Newsbomb

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αίθριος, σχεδόν καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή, καθώς η θερμοκρασία φαίνεται να σημειώνει νέα άνοδο και οι άνεμοι προβλέπονται εξασθενημένοι.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους βόρειους-βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος ο καιρός και στη συμπρωτεύουσα, με ανέμους μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο Θρακικό πέλαγος θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Δτερεά και Δυτική πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου οι μέγιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 30 βαθμούς.

Το σενάριο της κακοκαιρίας

Όμως ενα σενάριο που προβλέπει έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Καιρος

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να παραμένει σε τροχιά πάνω από τη χώρα μας, ενισχύοντας τη δυναμική για έντονα τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ECMWF, ένα βαρομετρικό χαμηλό υψηλής έντασης αναμένεται να στροβιλίζεται πάνω από την Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ένταση του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το τελικό καιρικό σκηνικό.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου το ενδεχόμενο για επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο πιθανό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο Ηράκλειο: Παλαιστίνιος τραυμάτισε ομοεθνή του και διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Αναμένεται κοσμοσυρροή στην κηδεία του - Υπολογίζουν πλήθος άνω των 100.000 - Θα μιλήσουν Τραμπ και Τζει Ντι Βανς

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διατήρηση των ήρεμων νερών με χαμηλές προσδοκίες

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

05:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μιλέι στη Νέα Υόρκη: Συνάντηση με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου

05:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέλος στην καταγραφή στατιστικών για την διατροφική ανασφάλεια

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Βιετνάμ κέρδισε την intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Η πιο θανατηφόρα επίθεση κατά δημοσιογράφων τα τελευταία 16 χρόνια

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Τρίτος ποδοσφαιριστής δολοφονείται σε έναν μήνα

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Ιεράπετρας

03:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Βιέννη κατά της εισβολής στη Γάζα

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί με «άσχημα πράγματα» τους Ταλιμπάν εάν δεν παραδώσουν το αεροδρόμιο Μπαγράμ

02:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: «Άκυρο» στα σχέδια για δημοψήφισμα του Προέδρου -Τα καρτέλ και τα ανθρώπινα δικαιώματα

01:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μόνο για νέες αιτήσεις Η-1Β το τέλος των 100.000 - Πώς επηρεάζεται η Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διατήρηση των ήρεμων νερών με χαμηλές προσδοκίες

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ