Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

Ένα σενάριο που προβλέπει έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να παραμένει σε τροχιά πάνω από τη χώρα μας, ενισχύοντας τη δυναμική για έντονα τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ECMWF, ένα βαρομετρικό χαμηλό υψηλής έντασης αναμένεται να στροβιλίζεται πάνω από την Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ένταση του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το τελικό καιρικό σκηνικό.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου το ενδεχόμενο για επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο πιθανό.