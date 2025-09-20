Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για βροχές τις επόμενες μέρες και θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα διατηρηθεί η ψύχρα τις βραδινές ώρες. Από τις 26-27 Σεπτεμβρίου υπάρχουν ενδείξεις να μας πλησιάσουν βαρομετρικά χαμηλά όχι όμως για ολόκληρη την Ελλάδα.

Όπως είπε αναλύοντας την τάση του καιρού για τις επόμενες μέρες, το διάστημα 24-29 του μηνός φαίνεται να αλλάζει το καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη και να «καταρρέει το αέρινο τείχος». Προς το τέλος του μήνα αναμένεται να αλλάξει ο καιρός και στη χώρα μας προς τον φθινοπωρινό.

Την εκτίμηση του καιρού για το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρουσίασε και το forecastweather.gr

Αναλυτικά αναφέρει για τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών:

Έως και την Πέμπτη 25/09/25 ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη την χώρα. Από την Παρασκευή 26/09/25 αναμένονται τοπικές βροχές στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Από το Σάββατο 27/09/25 φαίνεται να εισερχόμαστε σε μία ασταθή καιρικά περίοδο με αρκετές διαταραχές να επηρεάζουν την χώρα και πιθανώς κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, γεγονός που θα αναλύσουμε σε επόμενα δελτία μας.

Άνεμοι: Αρχικά οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν με σταδιακή εξασθένιση από τη Δευτέρα 22/09/25. Ωστόσο από την Πέμπτη 25/09/25 οι βοριάδες θα ενισχυθούν και πάλι και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ φαίνεται να παρουσιάζουν στροφή από το Σαββατοκύριακο 27-28/09/25 σε πιο δυτικές συνιστώσες.

Θερμοκρασία: Αναμένεται σταδιακή άνοδος, ειδικά από τη νέα εβδομάδα οπότε και από την Τρίτη 23/09/25 θα κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φθάνοντας κατά τόπους τους 33 βαθμούς στις ευαίσθητες στη ζέστη ηπειρωτικές περιοχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί το θερμόμετρο θα πέφτει αρκετά. Προς το τέλος του μήνα με τις πρώτες οργανωμένες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

