Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

Με αίθριο καιρό θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση καθώς θα κυμανθεί στους 28 βαθμούς.

Σήμερα Σάββατο οι άνεμοι δε θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν θυελλώδεις έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Διατηρείται ο αίθριος καιρός και τη Δευτέρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τους ανέμους στα πελάγη να μην ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Πότε θα έλθουν καταιγίδες

Ένα σενάριο που προβλέπει έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να παραμένει σε τροχιά πάνω από τη χώρα μας, ενισχύοντας τη δυναμική για έντονα τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ECMWF, ένα βαρομετρικό χαμηλό υψηλής έντασης αναμένεται να στροβιλίζεται πάνω από την Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ένταση του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το τελικό καιρικό σκηνικό.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου το ενδεχόμενο για επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο πιθανό.

