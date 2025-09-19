Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

Τι αναφέρει στο δελτίο καιρού ο έμπειρος προγνώστης

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου
Ηλιοφάνεια αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, χωρίς βροχοπτώσεις, ενώ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο.

Ωστόσο, προς το τέλος του μήνα διαφαίνεται μια μεταβολή του καιρού με πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Προσοχή στους ισχυρούς ανέμους το Σάββατο

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου απαιτείται προσοχή λόγω των ισχυρών ανέμων, που θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά τα 9. Αυτή η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Κυριακή 21/9 η ένταση των ανέμων θα μειωθεί, ενώ από τη Δευτέρα 22/9 θα εξασθενήσουν σταδιακά, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση της θερμοκρασίας.

Κατά το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα βιώσουν δροσερό καιρό, με εξαίρεση τα δυτικά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς. Από τη Δευτέρα, με την εξασθένηση των ανέμων, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους32 βαθμούς, ωστόσο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες θα παρατηρείται ψύχρα.

Προοπτικές αλλαγής του καιρού στα τέλη του μήνα

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως μετά τις 24-25 Σεπτεμβρίου, και κυρίως μετά τις 26-27, αναμένονται βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Αυτή η εξέλιξη προμηνύει αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η ζέστη θα παραμείνει σχετικά αυξημένη για την εποχή, ενώ αν εκδηλωθούν βροχές μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά.

Συνολικά, οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με την προσοχή να εστιάζεται στους ισχυρούς ανέμους και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών το Σάββατο.

Η αλλαγή του καιρού προς το φθινόπωρο φαίνεται να έρχεται σταδιακά προς το τέλος του μήνα, με πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας.

