Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

Ο πολικός στρόβιλος έχει μία μακρά και ισχυρή ιστορία επιπτώσεων στον χειμερινό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη. Ιδιαίτερα όταν αρχίζει να καταρρέει στη μέση της σεζόν, κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Αρχικά, η ιστοσελίδα μετεωρολογικού ενδιαφέροντος forecastweather.gr εξετάζει γιατί ο πολικός στρόβιλος είναι τόσο σημαντικός για τον χειμερινό καιρό και γιατί παρακολουθείται τόσο συχνά.

Ο βόρειος πολικός στρόβιλος

Κάθε χρόνο, καθώς περνάμε στο φθινόπωρο, οι πολικές περιοχές αρχίζουν να ψυχραίνουν. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Ήλιος κατεβαίνει χαμηλότερα και λιγότερη ενέργεια φτάνει στον Βόρειο Πόλο. Όμως, ενώ οι πολικές θερμοκρασίες υποχωρούν, η ατμόσφαιρα πιο νότια παραμένει σχετικά θερμή.

Αυτό προκαλεί μία ισχυρή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των πολικών και των υποτροπικών περιοχών, η οποία αρχίζει να δημιουργεί μία μεγάλη κυκλοφορία χαμηλής πίεσης (κυκλωνική) σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Αυτή εκτείνεται από τα επιφανειακά στρώματα έως ψηλά στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι γνωστό ως πολικός στρόβιλος.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μία τρισδιάστατη απεικόνιση του χειμερινού πολικού στροβίλου. Ο κάθετος άξονας είναι σημαντικά ενισχυμένος για καλύτερη οπτική παρουσίαση. Μπορείτε να δείτε την πραγματική δομή του Πολικού Στροβίλου, ο οποίος συνδέεται με τα χαμηλότερα στρώματα και τα συστήματα πίεσης.

Για αυτόν τον λόγο, τείνει να χωρίζεται ολόκληρος ο Πολικός Στρόβιλος σε ένα ανώτερο (στρωματοσφαιρικό) και ένα κατώτερο (τροποσφαιρικό) τμήμα. Και τα δύο παίζουν τον ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, είναι επίσης πολύ σημαντικό πώς συνδέονται μεταξύ τους. Η παρακάτω εικόνα προέρχεται από τη NOAA–Climate.

Το ανώτερο (στρωματοσφαιρικό) τμήμα του Πολικού Στροβίλου είναι πιο συμμετρικό και ισχυρό, καθώς περιστρέφεται πολύ ψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Αντίθετα, η κατώτερη δομή είναι πολύ πιο ανομοιόμορφη και «ασταθής». Αυτό οφείλεται στην επίδραση του ανάγλυφου / των βουνών και των ισχυρών συστημάτων πίεσης, τα οποία λειτουργούν σαν εμπόδια στη ροή, όπως εξηγεί το μετεωρολογικό εργαλείο.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του πολικού στροβίλου σε μεγάλα ύψη, στο επίπεδο των 10mb (30 χιλιόμετρα / 18,5 μίλια) στη μέση στρατόσφαιρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει κυκλικό σχήμα, με τη θερμοκρασία να πέφτει γρήγορα προς τον ψυχρό εσωτερικό πυρήνα του. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα ενός «υγιούς» στρατοσφαιρικού Πολικού Στροβίλου.

Στην επόμενη εικόνα, φαίνονται τα κατώτερα στρώματα του πολικού στροβίλου, σε ύψος περίπου 5 χιλιομέτρων / 3 μιλίων. Όσο πιο κοντά στο έδαφος βρισκόμαστε, τόσο πιο παραμορφωμένος γίνεται. Αυτό οφείλεται στην επίδραση του ανάγλυφου / των βουνών και των ισχυρών συστημάτων πίεσης που λειτουργούν σαν εμπόδια γύρω από το βόρειο ημισφαίριο.

Προσοχή δίνεται στα «ψυχρά χέρια» που εκτείνονται και φέρνουν ψυχρότερες αέριες μάζες και χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Αυτά τα χέρια συγκεντρώνουν μεγάλη ενέργεια και μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρές χειμερινές καταιγίδες και αρειανές εισβολές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα ψυχρά «χέρια» αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του ανώτερου (στρωματοσφαιρικού) τμήματος του πολικού στροβίλου.

Τώρα προκύπτει ένα ερώτημα: Γιατί μας ενδιαφέρει ο πολικός στρόβιλος κάθε χειμώνα;

Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλή. Αυτή η στρατοσφαιρική πολική κυκλοφορία, μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός πολύ κρύου και χιονισμένου χειμώνα και ενός ζεστού και ξηρού χειμώνα.

Ένας ισχυρός πολικός στρόβιλος συνήθως σημαίνει ισχυρή πολική κυκλοφορία και ρεύμα jet. Αυτό περιορίζει τον ψυχρό αέρα μέσα στον Αρκτικό Κύκλο, δημιουργώντας ηπιότερες συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Αντίθετα, ένας αδύναμος πολικός στρόβιλος μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στο ρεύμα jet και έντονη καιρική αντίδραση. Ως αποτέλεσμα, δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον ψυχρό αέρα, ο οποίος μπορεί πλέον να διαφεύγει πιο ελεύθερα από τις πολικές περιοχές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες περιοχές μεσαίων γεωγραφικών πλατών.

Άρα, αν προτιμάτε έναν πιο ήπιο χειμώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προτιμήσετε έναν ισχυρό πολικό στρόβιλο. Αν, όμως, σας αρέσει ο «κανονικός» χειμώνας με κρύο και χιόνι, ένας αδύναμος ή διαταραγμένος πολικός στρόβιλος είναι η καλύτερη επιλογή.

Παρακάτω φαίνεται η ανωμαλία θερμοκρασίας 0 – 30 ημέρες μετά από έναν πλήρως διαταραγμένο/καταρρευσμένο Πολικό Στρόβιλο. Πρόκειται για μία μέση εικόνα αρκετών διαφορετικών γεγονότων, αλλά δίνει μία ιδέα. Αυτή είναι η εκτόνωση ψυχρού αέρα προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Αναδύεται ένας νέος πολικός στρόβιλος

Η ψύξη πάνω από τον Βόρειο Πόλο έχει ήδη ξεκινήσει. Στη στρατόσφαιρα, η ψύξη συνήθως αρχίζει τον Αύγουστο και εντείνεται σημαντικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τέλος, η στρατόσφαιρα φτάνει στην πιο ψυχρή της περίοδο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, όταν ο πολικός στρόβιλος είναι συνήθως στο μέγιστο της ισχύος του.

Παρακάτω φαίνεται το γράφημα ανάλυσης της NASA για την ταχύτητα του ανέμου στη μέση στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στον περασμένο χρόνο, ενώ οι γκρι / λευκές περιοχές δείχνουν ιστορικά δεδομένα. Το κόκκινο τετράγωνο σημειώνει τον μήνα Σεπτέμβριο. Μπορείτε να δείτε καθαρά τον εποχικό κύκλο και την ταχεία κατάρρευση του πολικού στροβίλου την περασμένη σεζόν (πράσινο πλαίσιο).

Η μωβ / πορτοκαλί γραμμή δείχνει την τελευταία ανάλυση / πρόβλεψη. Ο πολικός στρόβιλος αυτήν τη στιγμή λειτουργεί πιο αδύναμος από το φυσιολογικό, αλλά σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι (μπλε γραμμή). Η ταχύτητα του ανέμου είναι συνήθως ο κύριος δείκτης της ισχύος του Πολικού Στροβίλου στη μέση στρατόσφαιρα.

Η θερμοκρασία επίσης πέφτει γρήγορα στη μέση στρατόσφαιρα, στο επίπεδο των 10mb (ύψος 30 χιλιόμετρα / 18,5 μίλια). Δείτε την πρόβλεψη αλλαγής θερμοκρασίας για τις αρχές Οκτωβρίου. Δείχνει συνεχιζόμενη ψύξη πάνω από και γύρω από τον Βόρειο Πόλο, με περαιτέρω στρατοσφαιρική ψύξη τις επόμενες 16 ημέρες.

Κοιτάζοντας την πραγματική πρόβλεψη θερμοκρασίας για τις αρχές Οκτωβρίου, μπορούμε να δούμε έναν ψυχρό πυρήνα να αναπτύσσεται πάνω από και γύρω από τον πολικό κύκλο στη στρατόσφαιρα. Αυτός είναι ο «καρδιά» του πολικού στροβίλου και όσο πιο ψυχρός γίνεται, τόσο πιο ισχυρός μπορεί να γίνει ο πολικός στρόβιλος.

Η πίεση αρχίζει επίσης να πέφτει γρήγορα. Η εικόνα παρακάτω δείχνει το τρέχον γεωδυναμικό ύψος στο επίπεδο των 10mb (ύψος 30 χιλιόμετρα / 18 μίλια). Μπορείτε να δείτε μία μικρότερη περιοχή χαμηλής πίεσης που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται πάνω από τις πολικές περιοχές. Αυτό αποτελεί τη βάση για τον πολικό στρόβιλο του επερχόμενου χειμώνα 2025 – 2026.

Κοιτάζοντας παρακάτω την πρόβλεψη για τις αρχές Οκτωβρίου, μπορείτε να δείτε τον πολιτικό στρόβιλο να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να αυξάνει γρήγορα το μέγεθος και την επιρροή του. Καθώς η πίεση πέφτει μέσα στον πολικό στρόβιλο, αυξάνονται η ταχύτητα των ανέμων και το βάθος του. Όσο πιο ισχυρός γίνεται, τόσο πιο εύκολα μπορεί να επηρεάσει τον καιρό μας στην επιφάνεια, σύμφωνα με το forecastweather.gr.

Πρόγνωση της πολικής δίνης

Κοιτάζοντας την πρόβλεψη ανωμαλιών για τον ίδιο χρόνο και επίπεδο, μία ανωμαλία υψηλής πίεσης αναπτύσσεται πάνω από τις Αλεούτιες Νήσους και προς τον Βόρειο Πόλο. Αυτό θα προκαλέσει πρώιμη παραμόρφωση του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου και των στρατοσφαιρικών ανέμων, διατηρώντας τον σε ένα πιο αδύναμο αρχικό επίπεδο.

Όμως, μόλις ο πολικός στρόβιλος αρχίζει να σχηματίζεται, μπορούμε ήδη να δούμε τα πρώτα σημάδια προβλημάτων, τα οποία δείχνουν μια πιθανή έντονη και απρόβλεπτη πορεία για τον Πολικό Στρόβιλο κατά τη σεζόν 2025 – 2026.

Πολικός στρόβιλος σε δυσκολίες;

Δύο από τους σημαντικούς παράγοντες μεγάλης κλίμακας για την επερχόμενη χειμερινή σεζόν είναι τα φαινόμενα La Niña και QBO. Το πρώτο αφορά μία ανωμαλία θερμού ωκεανού στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το δεύτερο είναι μία ανωμαλία ατμοσφαιρικών ανέμων, επίσης στους τροπικούς. Και οι δύο παράγοντες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε μια φάση που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον πολικό στρόβιλο.

Παρακάτω φαίνεται η πρόβλεψη θερμοκρασίας των ωκεανών για τα τέλη του φθινοπώρου και τις αρχές του χειμώνα από το μοντέλο NMME. Φαίνεται μία μεγάλη περιοχή ψυχρών ανωμαλιών πάνω από τον τροπικό Ειρηνικό, που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη αδύναμη La Niña. Αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις αρχές του χειμώνα 2025 – 2026 και να εξασθενήσει πριν την άνοιξη.

Ιστορικά, ένας χειμώνας με La Niña έχει 60% – 75% πιθανότητα να προκαλέσει ένα γεγονός στρατοσφαιρικής θέρμανσης (SSW), το οποίο είναι μια πλήρης κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου και απελευθέρωση ψυχρού αέρα. Τέτοια γεγονότα έχουν συμβεί στο παρελθόν και επίσης τους πρόσφατους χειμώνες. Η εικόνα παρακάτω δείχνει τη συχνότητα τυπικών SSW γεγονότων ανά μήνα και ανάλογα με το φαινόμενο ENSO.

Όπως μπορείτε να δείτε, μία φάση La Niña έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσει κατάρρευση του πολικού στροβίλου στα μέσα έως τέλη του χειμώνα. Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι ένα γεγονός La Niña είναι δυσμενές για έναν ισχυρό πολικό στρόβιλο, τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και ευνοεί μία περίοδο με αδύναμο πολικό στρόβιλο.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η QBO (Quasi-Biennial Oscillation – Σχεδόν Διετής Διακύμανση), η οποία αποτελεί μια τακτική μεταβολή των ανέμων ψηλά πάνω από την τροπική στρατόσφαιρα, μεταβαλλόμενη μεταξύ ανατολικών και δυτικών (ζωνικών) ανέμων. Περίπου κάθε 17 μήνες, αυτοί οι άνεμοι αλλάζουν πλήρως κατεύθυνση, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πολικού στροβίλου.

Μία ημερήσια ανάλυση ραδιοβολίδων δείχνει την κατεύθυνση των ανέμων ακριβώς πάνω από τους τροπικούς. Τα τελευταία δεδομένα αποκαλύπτουν ανατολικούς ανέμους στο επίπεδο 10 – 50mb, επιβεβαιώνοντας ότι η φάση ανατολικών/αρνητικών QBO είναι αυτή τη στιγμή ενεργή και κατεβαίνει. Θα συνεχίσει να ενισχύεται και να σταθεροποιείται γύρω από το επίπεδο 30 – 50mb (21 – 24 χιλιόμετρα ή 13 – 15 μίλια) καθώς κατεβαίνει προς τον χειμώνα.

Μπορείτε να δείτε την QBO πολύ καθαρά στην εικόνα παρακάτω, η οποία δείχνει την πρόβλεψη του μοτίβου των ανέμων για ολόκληρο τον πλανήτη, από την επιφάνεια έως τη στρατόσφαιρα. Στο μπλε πλαίσιο φαίνεται η QBO, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αρνητική / ανατολική φάση. Στην πραγματικότητα είναι αρκετά ευρεία / μεγάλη και συνδέεται με τα δύο ημισφαίρια.

Στα μωβ πλαίσια μπορείτε να δείτε τους ανέμους του στρατοσφαιρικού Πολικού Στροβίλου. Πάνω από τον Νότιο Πόλο, ο πολικός στρόβιλος είναι ισχυρότερος επειδή μόλις βγαίνει από τη χειμερινή του φάση, ενώ ο βόρειος μόλις σχηματίζεται. Τα κόκκινα πλαίσια δείχνουν το ρεύμα jet, και μπορείτε να δείτε πώς συνδέεται με τη στρατόσφαιρα και τον Πολικό Στρόβιλο.

Η επόμενη εικόνα παρακάτω δείχνει ανάλυση στρατοσφαιρικής πίεσης από διάφορους προηγούμενους χειμώνες με αρνητική QBO. Δείχνει μια ανωμαλία υψηλής πίεσης, που σημαίνει ότι ο Πολικός Στρόβιλος είναι συνήθως πιο αδύναμος και επίσης εκτοπισμένος από την κανονική πολική περιοχή. Αυτό αποτελεί το δεύτερο σημάδι ότι ο πολικός στρόβιλος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα για τη σεζόν 2025 – 2026.

Ένα μοτίβο La Niña και η αρνητική QBO είναι γενικά πιο ευνοϊκά για ένα φαινόμενο αδυναμίας του πολικού στροβίλου. Αυτό σημαίνει ότι τα μοτίβα χειμερινού καιρού μπορούν να διαταραχθούν πιο εύκολα, ενδεχομένως φέρνοντας ψυχρότερο καιρό και χιόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες περιοχές μεσαίων γεωγραφικών πλατών.

Αυτά είναι απλώς δείκτες, βασισμένοι σε προηγούμενα δεδομένα, που δείχνουν ποιο είναι ένα πιθανό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα στην κυκλοφορία του καιρού για τον χειμώνα 2025 – 2026. Ο τρέχων Πολικός Στρόβιλος ξεκινά ήδη πιο αδύναμος από το φυσιολογικό, κάτι που μπορεί επίσης να αποτελεί ακόμη μια ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Αδύναμος πολιτικός στρόβιλος τον Σεπτέμβριο

Αν εξεταστεί η εκτεταμένη πρόβλεψη για τους ανέμους του πολικού στροβίλου στο επίπεδο των 10mb, υποδεικνύεται ότι προβλέπεται να κινηθεί κάτω από το φυσιολογικό και ακόμη κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ακόμη και πριν από αυτή την ημερομηνία, ο πολικός στρόβιλος ξεκινούσε τη σεζόν με αργό ρυθμό.

Αποφασίσαμε να εξετάσουμε μερικά από τα προηγούμενα χρόνια που ξεκίνησαν με αδύναμο πολικό στρόβιλο τον Σεπτέμβριο. Κοιτάζοντας τις θερμοκρασίες της στρατόσφαιρας για τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο της επόμενης σεζόν, μπορούμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα θερμή ανωμαλία πάνω από τις πολικές περιοχές. Αυτό υποδηλώνει έναν πιο ζεστό – αδύναμο πολικό στρόβιλο και στα μέσα έως τέλη του χειμώνα.

Συνολικά, η τιμή της ανωμαλίας είναι ασθενής λόγω της ανάμειξης διαφορετικών ετών σε αυτό το σύνθετο δείγμα. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει συνολικά μεγαλύτερη πιθανότητα για μια πιο αδύναμη χειμερινή κυκλοφορία μετά από ασθενείς στρατοσφαιρικούς ανέμους τον Σεπτέμβριο.

Αυτό μάς αφηγείται μία σημαντική ιστορία για το πώς ένας αδύναμος πολικός στρόβιλος τον Σεπτέμβριο μπορεί να προμηνύει έναν αδύναμο τον χειμώνα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα, αλλά υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις. Τον περασμένο χρόνο, είχαμε επίσης έναν αδύναμο πολικό στρόβιλο τον Σεπτέμβριο και καταλήξαμε σε κατάρρευση στα μέσα έως τέλη του χειμώνα.

Παρακάτω φαίνεται η τελευταία εποχιακή πρόβλεψη πίεσης ECMWF 2025 – 2026, από την επιφάνεια έως τη μέση στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Μπορείτε να δείτε μία ισχυρή ανωμαλία υψηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα, που εκτείνεται προς τα κατώτερα στρώματα. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ενός ενδεχόμενου γεγονότος στρατοσφαιρικής θέρμανσης στα μέσα του χειμώνα.

Αν εξετάσουμε το συνολικό πλαίσιο αυτών των ανωμαλιών θερμοκρασίας και πίεσης πάνω από τον πόλο, προκύπτει μια σαφής ένδειξη για ένα πιθανό Γρήγορο Γεγονός Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW) τον ερχόμενο χειμώνα. Αυτά τα γεγονότα υψηλής ενέργειας προκαλούν ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης στη στρατόσφαιρα, επιφέροντας αλλαγές στον καιρό στα κατώτερα στρώματα.

Δύναμη γρήγορου γεγονότος στρατοσφαιρικής θέρμανσης

Όπως αναφέρθηκε, ένα Γρήγορο Γεγονός Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW) είναι ακριβώς όπως υποδηλώνει το όνομά του: Μία ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας στη πολική στρατόσφαιρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η θέρμανση της στρατόσφαιρας σημαίνει ότι ο πολικός στρόβιλος εξασθενεί και μπορεί να καταρρεύσει υπό την αυξημένη πίεση που προκαλεί το γεγονός θέρμανσης.

Η κατάρρευση του στρατοσφαιρικού δημιουργεί μία αλυσιδωτή αντίδραση, διαταράσσοντας τα συστήματα πίεσης στα κατώτερα στρώματα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία ανωμαλία υψηλής πίεσης πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, απελευθερώνοντας ψυχρό αρειανό αέρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη. Ένα ισχυρό SSW συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023, με χαρακτηριστική επίδραση.

Κοιτάζοντας την πρώτη ημέρα εκείνου του γεγονότος το 2023, μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο κύμα θέρμανσης στη μέση στρατόσφαιρα. Εκτείθηκε πάνω από τις πολικές περιοχές, μαζί με ένα στρατοσφαιρικό υψηλό (H) που κάλυπτε τον Βόρειο Ειρηνικό και τη δυτική Αρκτική. Ο πολικός στρόβιλος (L) εκτοπίστηκε από τον Βόρειο Πόλο ήδη τις πρώτες ημέρες.

Μπορείτε να δείτε καλύτερα τον συμπιεσμένο Πολικό Στρόβιλο πάνω από τη Σιβηρία (L) σε μία τρισδιάστατη ανάλυση. Αυτό συμβαίνει επειδή μία ισχυρή στρατοσφαιρική περιοχή υψηλής πίεσης (H) έχει καταλάβει τις πολικές περιοχές και έχει διαταράξει σοβαρά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε υψηλά και μεσαία γεωγραφικά πλάτη.

Η ισχυρή διαταραχή συνέβη σε μεγάλη κλίμακα και εκτεινόταν σε μεγάλο μέρος της στρατόσφαιρας. Παρά την ισχύ της, χρειάστηκε χρόνος για να φιλτραριστούν οι πραγματικές επιπτώσεις στα κατώτερα στρώματα και στον καθημερινό μας καιρό.

Το προκύπτον μοτίβο πίεσης παρακάτω εγκαταστάθηκε πλήρως δύο εβδομάδες μετά το αρχικό γεγονός SSW. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν ένα ισχυρό μπλοκαριστικό υψηλό πάνω από τη Γροιλανδία, με τα εκτοπισμένα χαμηλά συστήματα πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επεκτείνονται πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Αυτό το μοτίβο πίεσης είναι ένα τυπικό γεγονός αδύναμου πολικού στροβίλου. Όπως δείξαμε στην εισαγωγή, σημαίνει ευκολότερη έξοδο ψυχρού αέρα προς τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Κοιτάζοντας τις ανωμαλίες θερμοκρασίας εκείνης της περιόδου, μπορείτε να δείτε μια ισχυρή ψυχρή εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μπλοκαριστικό σύστημα της Γροιλανδίας βοηθά να ωθηθεί ο ψυχρός αέρας έξω από τις πολικές περιοχές, ώστε ένα γεγονός στρατοσφαιρικής θέρμανσης να καθιστά αυτά τα σενάρια πολύ πιο πιθανά (και ισχυρά) κατά τον χειμώνα.

Όπως μπορείτε να δείτε, ένας ισχυρός ή αδύναμος Πολικός Στρόβιλος μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον χειμερινό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και άλλες περιοχές μεσαίων γεωγραφικών πλατών. Ωστόσο, ο Πολικός Στρόβιλος δεν είναι κάτι απλό για να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από πολλούς μικρούς και μεγάλους παράγοντες.

