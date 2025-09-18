Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

Στο μεσημεριανό «τρέξμο» της Πέμπτης, το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο έδωσε ξανά σενάριο που δείχνει κακοκαιρία στη χώρα μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για μια τάση που εμφανίζεται αρκετά συχνά στις τελευταίες εξόδους του, ωστόσο δεν συμφωνεί με το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο «διαβάζει» διαφορετική κίνηση στα συστήματα χαμηλής πίεσης.

Συγκεκριμένα, το GFS προτείνει την πιθανότητα ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο το Σάββατο θα μπορούσε να φτάσει έως και την Ελλάδα, προκαλώντας αξιόλογα επεισόδια κακοκαιρίας.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τότε μεσολαβούν πολλές ημέρες και τα δεδομένα μπορεί να ανατραπούν.

Γι’ αυτό και παραμένει ανοιχτό το αν θα ζήσουμε όντως την πρώτη σοβαρή φθινοπωρινή διαταραχή από τις 25 Σεπτεμβρίου και έπειτα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

