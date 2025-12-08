Ο Σίσι συζήτησε με Χαφτάρ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και ζήτησε απομάκρυνση ξένων δυνάμεων από Λιβύη

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ-Φατάχ Aλ-Σίσι επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, επαινώντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ενώ τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των εξωτερικών παρεμβάσεων και την εξασφάλιση της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων.

Οι δηλώσεις του Αιγύπτιου προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Κάιρο τη Δευτέρα με τον Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, Αρχηγό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, όπως μεταδίδει η αιγυπτιακή Ahram.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιστράτηγος Χασάν Ρασάντ, επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών, ο Αντιστράτηγος Σαντάμ Χαλίφα, αναπληρωτής αρχηγός, και ο Αντιστράτηγος Χάλεντ Χαλίφα, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Σύμφωνα με τον προεδρικό εκπρόσωπο, πρέσβη Μοχάμεντ Ελ-Σεννάουι, η συνάντηση επιβεβαίωσε το βάθος και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αιγυπτο-λιβυκών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Στρατάρχης Χάφταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον καίριο ρόλο που έχουν διαδραματίσει η Αίγυπτος και ο Πρόεδρος Αλ-Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή στήριξη προς τον λιβυκό λαό από την έναρξη της κρίσης.

Τόνισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ελ-Σεννάουι πρόσθεσε ότι ο Αλ-Σίσι επανέλαβε την υποστήριξη της Αιγύπτου σε όλες τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν στη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Υπογράμμισε τη συνεχή δέσμευση της Αιγύπτου να παρέχει κάθε μορφή υποστήριξης και βοήθειας στον Λιβυκό Στρατό και τα εθνικά θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο των ιστορικών και αδελφικών σχέσεων που ενώνουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους.

Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις σχετικά με την οριοθέτηση της κοινής θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο Αιγύπτιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συνάντηση περιέλαβε και συζήτηση για τις περιφερειακές εξελίξεις κοινού ενδιαφέροντος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, ειδικά όσον αφορά την κατάσταση στο Σουδάν.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης που θα διαφυλάσσει τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Τόνισαν ότι η σταθερότητα του Σουδάν συνδέεται στενά με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.

Ν. Κακλαμάνης στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης»

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguila Saleh Issa, είχαν συναντηθεί στις 4 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για την χώρα μου. Αναφέρομαι στο τουρκολυβικό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, εξοχότατε κύριε πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος» είπε ο πρόεδρος της Βουλής απευθυνόμενος στο Αγκίλα Αλ Σάλεχ και έκλεισε ως εξής:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Από τη πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την σειρά του, εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

«Παραμένουμε πιστοί», συνέχισε ο Λίβυος πρόεδρος, «στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε την στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για την χώρα μου».

Στη συνέχεια ο Aguila Saleh Issa ευχαρίστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη για την εκπαίδευση που παρέχει η Ελλάδα σε στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης και εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ολοκληρώνοντας, ο Λίβυος πρόεδρος θέλησε κατά την συνάντηση να τονίσει ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο υπεγράφη το 2019 και δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη, να επισκεφθεί την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επισφραγίζοντας μια μακρά και εποικοδομητική συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων.

Η Λιβυκή Αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τους βουλευτές Saeid Emgheib, Ezzeldin Bourawi και Muntasir Elhassi, τους συμβούλους του προέδρου, Khaled Omar Altaieb και Abdulhameed Alsafi και τον διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του προέδρου, Idrees Imhemid Alfirjani.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, η Δ΄ αντιπρόεδρος, Όλγα Γεροβασίλη, ο γενικός γραμματέας της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου, πρέσβυς Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

