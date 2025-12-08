Ο Σίσι συζήτησε με Χαφτάρ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και ζήτησε απομάκρυνση ξένων δυνάμεων από Λιβύη

Η Αίγυπτος στηρίζει την κυριαρχία της Λιβύης, ζητά την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, το μήνυμα Σίσι προς τον Χαφτάρ 

Newsbomb

Ο Σίσι συζήτησε με Χαφτάρ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και ζήτησε απομάκρυνση ξένων δυνάμεων από Λιβύη
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ-Φατάχ Aλ-Σίσι επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, επαινώντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ενώ τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των εξωτερικών παρεμβάσεων και την εξασφάλιση της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων.

Οι δηλώσεις του Αιγύπτιου προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Κάιρο τη Δευτέρα με τον Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, Αρχηγό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, όπως μεταδίδει η αιγυπτιακή Ahram.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιστράτηγος Χασάν Ρασάντ, επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών, ο Αντιστράτηγος Σαντάμ Χαλίφα, αναπληρωτής αρχηγός, και ο Αντιστράτηγος Χάλεντ Χαλίφα, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Σύμφωνα με τον προεδρικό εκπρόσωπο, πρέσβη Μοχάμεντ Ελ-Σεννάουι, η συνάντηση επιβεβαίωσε το βάθος και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αιγυπτο-λιβυκών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Στρατάρχης Χάφταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον καίριο ρόλο που έχουν διαδραματίσει η Αίγυπτος και ο Πρόεδρος Αλ-Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή στήριξη προς τον λιβυκό λαό από την έναρξη της κρίσης.

Τόνισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ελ-Σεννάουι πρόσθεσε ότι ο Αλ-Σίσι επανέλαβε την υποστήριξη της Αιγύπτου σε όλες τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν στη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Υπογράμμισε τη συνεχή δέσμευση της Αιγύπτου να παρέχει κάθε μορφή υποστήριξης και βοήθειας στον Λιβυκό Στρατό και τα εθνικά θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο των ιστορικών και αδελφικών σχέσεων που ενώνουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους.

Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις σχετικά με την οριοθέτηση της κοινής θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο Αιγύπτιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συνάντηση περιέλαβε και συζήτηση για τις περιφερειακές εξελίξεις κοινού ενδιαφέροντος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, ειδικά όσον αφορά την κατάσταση στο Σουδάν.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης που θα διαφυλάσσει τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Τόνισαν ότι η σταθερότητα του Σουδάν συνδέεται στενά με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.

Ν. Κακλαμάνης στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης»

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguila Saleh Issa, είχαν συναντηθεί στις 4 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για την χώρα μου. Αναφέρομαι στο τουρκολυβικό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, εξοχότατε κύριε πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος» είπε ο πρόεδρος της Βουλής απευθυνόμενος στο Αγκίλα Αλ Σάλεχ και έκλεισε ως εξής:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Από τη πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την σειρά του, εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

«Παραμένουμε πιστοί», συνέχισε ο Λίβυος πρόεδρος, «στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε την στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για την χώρα μου».

Στη συνέχεια ο Aguila Saleh Issa ευχαρίστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη για την εκπαίδευση που παρέχει η Ελλάδα σε στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης και εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ολοκληρώνοντας, ο Λίβυος πρόεδρος θέλησε κατά την συνάντηση να τονίσει ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο υπεγράφη το 2019 και δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη, να επισκεφθεί την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επισφραγίζοντας μια μακρά και εποικοδομητική συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων.

Η Λιβυκή Αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τους βουλευτές Saeid Emgheib, Ezzeldin Bourawi και Muntasir Elhassi, τους συμβούλους του προέδρου, Khaled Omar Altaieb και Abdulhameed Alsafi και τον διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του προέδρου, Idrees Imhemid Alfirjani.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, η Δ΄ αντιπρόεδρος, Όλγα Γεροβασίλη, ο γενικός γραμματέας της Βουλής, Βασίλειος Μπαγιώκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου, πρέσβυς Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Η πρώτη δήλωση

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενισχύονται τα ΜΑΤ με δύο διμοιρίες από την Αθήνα– «Δεν βγαίνουν οι βάρδιες» λένε οι αρχές

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι - Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών - Τραυματίστηκε 23χρονη μοτοσικλετίστρια

21:06BOMBER

Τα σκυλιά δεν είναι μπιμπελό

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

20:50LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παραβιάζει στοπ, παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτο 17χρονο στην Καλλιθέα

20:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ - Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

18:26BOMBER

SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για αμυντικούς εξοπλισμούς

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ