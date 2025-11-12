Η Τουρκία στιμωγμένη «τρέχει» σε Λιβύη μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ

«Σωσίβιο» και αντίβαρο στα ενεργειακά αναζητεί η Τουρκία στην κυβέρνηση της Τρίπολη της Λιβύης, λίγα 24ωρα μετά τις μεγάλες συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ για το LNG και τους υδρογονάνθρακες, στο περιθώριο της διατλαντικής συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επίσης, μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην Άγκυρα και το κοινό μέτωπο του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, συν τις ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile Trablus’ta gerçekleştirdiğimiz görüşmede, hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele aldık.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde… pic.twitter.com/zIk0nXSRxA — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 12, 2025

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Alparslan Bayraktar, μετέβη στην Τρίπολη, όπου συνάντησε τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdulhamid Dibeybe. Συζήτησαν όλες τις πτυχές της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως την εξερεύνηση, την παραγωγή και το εμπόριο υδρογονανθράκων, γνωστοποιεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Μάλιστα, ο Bayraktar θέλησε να τονίσει πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την οικοδόμηση ενός ισχυρού μέλλοντος της Λιβύης με τους δικούς της πόρους στον τομέα της ενέργειας.

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν

Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις στην Τουρκία για πλήρη απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, και μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ζήτησε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, να σταματήσει η Άγκυρα την ενεργειακή συνεργασία με τη Μόσχα, σειρά πήραν χθες ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Τζέι Ντι Βανς.

Η Τουρκία, η οποία αρέσκεται να παίζει το ρόλο του "επιτήδειου ουδέτερου", επιχειρώντας να ισορροπήσει μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, στριμώχτηκε χθες για άλλη μια φορά. Στον αντίποδα η Ελλάδα επενδύει στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Τι έγινε στη συνάντηση Ρούμπιο, Βανς με τον Φιντάν

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

trilateral meeting in Washington: ??????

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan meets with US Secretary of State Marco Rubio and Syrian Foreign Minister Asaad Hassan al-Shaibani during Türkiye-US-Syria. ?? pic.twitter.com/aqQNA9wgPp — EUREFLECT (@EUREFLECT) November 11, 2025

Η Τουρκία είναι τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.

?? ?? US, TURKEY PUSH NATO TO CUT RUSSIAN ENERGY



Secretary Rubio met Turkish Foreign Minister Fidan to push for NATO to stop buying Russian energy.



The US wants allies to find other energy sources and invest together, making it harder for Russia to influence Europe.

Turkey… pic.twitter.com/nPTNXBT1oA — plusonemedia (@Jean_Tawil_) November 11, 2025

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον πιέζει δημόσια την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη της δυσαρέσκειας των ΗΠΑ με τη στάση της γειτονικής χώρας αλλά και της βούλησης της κυβέρνησης Τραμπ να στηλιτεύσει τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Το πρώτο μήνυμα ήρθε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ευθέως από τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, πιστεύοντας ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στρατηγική της Ελλάδας στην ενέργεια

Οι νέες πιέσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία έρχονται τη στιγμή που υλοποιείται η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης να για σύσφιξη της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, και καθώς συνεχίζεται η στρατηγική προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εκτοπίσει τη Ρωσία από τη θέση του κύριου, σε ορισμένες περιπτώσεις μονοπωλιακού παρόχου ενέργειας στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στην ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει στο υποθαλάσσιο οικόπεδο Ασωπός-1, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Η Exxon ήδη δραστηριοποιείται στην αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε δύο βυθοτεμάχια νότια της Πελοποννήσου, ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Chevron, επελέγη μαζί με την HELLENiQ Energy ως προτιμητέος επενδυτής για την αναζήτηση ενεργειακών πόρων σε δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, σε περιοχές που ανήκουν στην ελληνική ΑΟΖ.

Ανεξαρτήτως των προοπτικών αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων, στόχος της Ελλάδας είναι να μετατραπεί σε κόμβο εισροής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να εφοδιάζονται με ενέργεια όλες οι χώρες των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης έως την Ουκρανία.

Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα, αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο



Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για τη χώρα μας, που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Πέρα από τις συζητήσεις, είχαμε συμφωνίες που βάζουν τη χώρα μας πίσω στις γεωτρήσεις, καθώς θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, επισήμανε ο υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε, είχαμε συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από την Αμερική και την Ελλάδα, που συμφώνησαν προκειμένου να προωθήσουν αμερικανικό φυσικό αέριο σε χώρες στην Ευρώπη.



Νωρίτερα, σήμερα, υπογράφηκε η στρατηγική συμφωνία μεταξύ AKTOR, ΔΕΠΑ και της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής LNG Venture Global, με στόχο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, μέσω της Ελλάδας και αξιοποιώντας τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου, σε ένα πλαίσιο 20ετούς συνεργασίας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Έξαρχου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία σημαντικών προσώπων, όπως οι Αμερικανοί υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία προβλέπει εξαγωγές που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα LNG ετησίως και περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό πλοίων μεταφοράς, με τη χρηματοδότηση να υποστηρίζεται και από την αμερικανική Development Finance Corporation (DFC). Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και ενδυναμώνει τον ρόλο της στον Κάθετο Διάδρομο, που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Χθες, Πέμπτη, υπεγράφη η συμφωνία για γεωτρήσεις στο Βόρειο Ιόνιο. Η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως. Η HelleniQ Energy διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως, η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) κατά τη φάση της έρευνας. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

Η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και παραταθεί η φάση έρευνας ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Αυτή θα είναι η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Δυτική Ελλάδα από το 1981, όταν ολοκληρώθηκε η γεώτρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του κοιτάσματος Κατάκολου.

Ράιτ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο εισόδου και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη»

EUROKINISSI.

Η Ελλάδα είναι σήμερα το σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και πιθανώς και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη, όπως υπογράμμισε σήμερα (07/11) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στην ομιλία κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P–TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα.

Ο κ. Ράιτ δήλωσε αισιόδοξος για αυτήν την προοπτική, αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, η οικονομία του οποίου μετασχηματίστηκε μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές με αποτέλεσμα όπως είπε αποβιομηχάνιση, στασιμότητα της οικονομίας και υψηλές τιμές ενέργειας.

Ωστόσο επικρότησε τη στάση των «27» μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που οδηγεί σε σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% σύμμαχός σας για να απαλλαγείτε από την εξάρτηση από τη Ρωσία. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται ενέργεια που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και των ευκαιριών», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για κοινούς στόχους από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού: «Να εξαλειφθεί το ρωσικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα να αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Χτίζουμε μία μακρόχρονη συμμαχία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας», επεσήμανε.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαρίθμησε 3 προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει πράξη η κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία –όπως είπε– αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Πρώτον, υποδομές στις οποίες η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις (σταθμοί LNG, ελληνοβουλγαρικός αγωγός, σταθμοί συμπίεσης κ.ά.). Δεύτερον, να υπάρχει ένα εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν για τις υπηρεσίες μεταφοράς του φυσικού αερίου προς βορρά. Και τρίτον, να είναι αυστηρή η εφαρμογή της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου. «Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε για το πρώτο, εργαζόμαστε για το δεύτερο και αν έχουμε πραγματική απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα μπορέσουμε να το υποκαταστήσουμε με Υγροποιημένο Αέριο», προσέθεσε.

Ο κ. Τσάφος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών της ενέργειας τα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερο υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά, αντικαθιστώντας το ρωσικό αέριο, οι ροές του οποίου μειώθηκαν μετά τον πόλεμο. «Δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα από το σοκ του 2022, όμως, είμαστε στις τελευταίες σελίδες της ενεργειακής κρίσης. Η πρόοδος θα είναι εμφανής κάθε χρόνο, καθώς αυξάνεται η προσφορά αερίου οι τιμές θα πέφτουν και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βελτιώνεται», κατέληξε ο κ. Τσάφος.

