«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν

Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις στην Τουρκία για πλήρη απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, και μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ζήτησε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, να σταματήσει η Άγκυρα την ενεργειακή συνεργασία με τη Μόσχα, σειρά πήραν χθες ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Τζέι Ντι Βανς.

Η Τουρκία, η οποία αρέσκεται να παίζει το ρόλο του "επιτήδειου ουδέτερου", επιχειρώντας να ισορροπήσει μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, στριμώχτηκε χθες για άλλη μια φορά. Στον αντίποδα η Ελλάδα επενδύει στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Τι έγινε στη συνάντηση Ρούμπιο, Βανς με τον Φιντάν

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

trilateral meeting in Washington: ??????

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan meets with US Secretary of State Marco Rubio and Syrian Foreign Minister Asaad Hassan al-Shaibani during Türkiye-US-Syria. ?? pic.twitter.com/aqQNA9wgPp — EUREFLECT (@EUREFLECT) November 11, 2025

Η Τουρκία είναι τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.

?? ?? US, TURKEY PUSH NATO TO CUT RUSSIAN ENERGY



Secretary Rubio met Turkish Foreign Minister Fidan to push for NATO to stop buying Russian energy.



The US wants allies to find other energy sources and invest together, making it harder for Russia to influence Europe.

Turkey… pic.twitter.com/nPTNXBT1oA — plusonemedia (@Jean_Tawil_) November 11, 2025

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον πιέζει δημόσια την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη της δυσαρέσκειας των ΗΠΑ με τη στάση της γειτονικής χώρας αλλά και της βούλησης της κυβέρνησης Τραμπ να στηλιτεύσει τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Το πρώτο μήνυμα ήρθε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ευθέως από τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, πιστεύοντας ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στρατηγική της Ελλάδας στην ενέργεια

Οι νέες πιέσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία έρχονται τη στιγμή που υλοποιείται η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης να για σύσφιξη της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, και καθώς συνεχίζεται η στρατηγική προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εκτοπίσει τη Ρωσία από τη θέση του κύριου, σε ορισμένες περιπτώσεις μονοπωλιακού παρόχου ενέργειας στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στην ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει στο υποθαλάσσιο οικόπεδο Ασωπός-1, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Η Exxon ήδη δραστηριοποιείται στην αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε δύο βυθοτεμάχια νότια της Πελοποννήσου, ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Chevron, επελέγη μαζί με την HELLENiQ Energy ως προτιμητέος επενδυτής για την αναζήτηση ενεργειακών πόρων σε δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, σε περιοχές που ανήκουν στην ελληνική ΑΟΖ.

Ανεξαρτήτως των προοπτικών αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων, στόχος της Ελλάδας είναι να μετατραπεί σε κόμβο εισροής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να εφοδιάζονται με ενέργεια όλες οι χώρες των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης έως την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης