Η στρατηγική Μητσοτάκη στην ενέργεια και οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θωρακίζουν τη χώρα

Αυτό το διήμερο με τις συμφωνίες για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο η Ελλάδα μπήκε δυνατά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Με τις πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα γίνεται ο απόλυτος ενεργειακός κόμβος, ενώ ενισχύεται παράλληλα η στρατηγική συμμαχία μας με τις ΗΠΑ. Γεγονότα που με τη σειρά τους ενισχύουν την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή και δίνουν προοπτική στους Έλληνες αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ταυτόχρονα βγαίνει από το παιχνίδι ο ρόλος της Τουρκίας που έφερνε το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Η χώρα μας αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη αλλά βάζει σταθερά θεμέλια και στις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Χαρακτηριστικές είναι και οι χθεσινές δηλώσεις του αμερικανού Υπουργού Ενέργειας από το Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη. Ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωνε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόρυξης στα ελληνικά οικόπεδα, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει ήδη κάνει δυναμική εκκίνηση στην αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων.

Οι ΗΠΑ λοιπόν επιστρέφουν στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη με επενδύσεις έως και 10 δισ., ενώ η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου.

Τα αποτελέσματα αυτά όπως σημειώνουν κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες δεν ήρθαν από μόνα τους, ούτε ήταν αυτονόητα, αλλά αποτελούν απόρροια κεντρικής στρατηγικής επιλογής στον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει η κυβέρνηση της ΝΔ να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες για την Ελλάδα του αύριο, με ορίζοντα όχι τις εκλογές του 2027, αλλά πέρα από το 2030 -πρωτοβουλίες που θωρακίζουν τη χώρα και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για τους πολίτες της.

Όπως τονίζει το Μέγαρο Μαξίμου την ίδια ώρα τα υπόλοιπα κόμματα επενδύουν στο γκριζάρισμα της εικόνας της χώρας, αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση με όρους του παρελθόντος και με πρακτικές τις οποίες η ελληνική κοινωνία τις έχει αφήσει πίσω, σε όλα τα θέματα.

Στην Ηρώδου Αττικού 19 υπογραμμίζουν επίσης, ότι όλα όσα έγιναν στο Ζάππειο αυτό το διήμερο, οι ιστορικές συμφωνίες, οι δηλώσεις των αμερικανών αξιωματούχων, συνιστούν ηχηρή απάντηση σε όσους εντός συνόρων προέτρεξαν να μιλήσουν για μια «απομονωμένη Ελλάδα» σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά είναι συνέχεια των μεγάλων επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στους ψευτοπατριώτες και στους εμπόρους δήθεν πατριωτισμού εμείς απαντάμε με τέτοιες σημαντικές ανακοινώσεις για όλους τους Έλληνες.

«Στον τομέα των υδρογονανθράκων, η χθεσινή συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HELLENiQ Energy για τη συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 2, στο Ιόνιο, ανοίγει μια νέα εποχή για την Ελλάδα».

Με έντονο γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα, η συγκεκριμένη συμφωνία φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προοπτική να αποκτήσει ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, θωρακίζοντας τόσο την εθνική ενεργειακή ασφάλεια όσο και συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης.

Πιο ισχυρές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η εξέλιξη συμπίπτει με μια περίοδο όπου οι ελληνοαμερικανικές ενεργειακές σχέσεις αποκτούν νέο βάθος, καθώς τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας στο Ζάππειο, υπεγράφη συμφωνία με σημαντική γεωοικονομική και ενεργειακή βαρύτητα: Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. -κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ- προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως η αμερικανική Venture Global, που εδρεύει στη Λουιζιάνα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική επιδίωξη διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας για τις χώρες της περιοχής, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές ώστε να απεξαρτηθεί πλήρως από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα αφενός ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου και αφετέρου πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.