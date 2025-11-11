Τουρκία - ΗΠΑ - Συρία: Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον

Σειρά κρίσιμων επαφών είχε στην Ουάσινγκτον ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, συμμετέχοντας σε τριμερή με ΗΠΑ και Συρία, με επίκεντρο τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις σε Συρία, Παλαιστίνη και Ουκρανία.

Newsbomb

Τουρκία - ΗΠΑ - Συρία: Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συμμετείχε στην Ουάσινγκτον σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και της Συρίας Άσαντ Χασάν αλ Σεϊμπανί.

Η παρουσία του Τούρκου υπουργού και οι συναντήσεις του στο Λευκό Οίκο έλαβαν χώρα παράλληλα με τη συνάντηση που είχε ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση των τριών υπουργών συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ. Στη συνάντηση συμμετείχε αργότερα και ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι κατέθεσε τις απόψεις του «ειδικά στα προβληματικά σημεία της νότιας και βόρειας Συρίας και σε άλλα μέρη» καθώς και αναφορικά με τη άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας. Χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ετέθη η κατάσταση στη Σουέιντα στον Νότο και και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Ο ίδιος χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο διαμελισμού της Συρίας. «Εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας» δήλωσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων για την ενσωμάτωση των SDF στον συριακό στρατό.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να εξετάσει λεπτομερώς με την αμερικανική πλευρά «πολλά θέματα του φακέλου της Παλαιστίνης, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο Στιβ Γουίτκοφ».

Αναφέροντας ότι είχε ξεχωριστή συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Μπαρακ, δήλωσε ότι συζήτησαν λεπτομερώς πολλά θέματα που αφορούν το Παλαιστινιακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με την εκεχειρία στη Γάζα.

«Εμείς, ως Τουρκία, φυσικά θεωρούμε ως πρώτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή όλων των σταδίων του ειρηνευτικού σχεδίου προς όφελος όλων, τον τερματισμό της γενοκτονίας και την έναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Αναφερόμενος στην έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και σημείωσε ότι η ευαισθησία για την Τουρκία είναι να αντικατοπτρίζει αυτή την εμπειρία και τις ανησυχίες της και για το σκοπό αυτό η Άγκυρα έχει καταθέσει τις προτάσεις της.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ ασχολείται επίσης με τον πόλεμο της Ουκρανίας», είπε, για τον οποίο διεξήχθη μακρά συζήτηση, με έμφαση στο τι μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό και ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασική Ενίσχυση αγροτών: Εντός Νοεμβρίου η πληρωμή των 600 εκατ. ευρώ

03:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - ΗΠΑ - Συρία: Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Κινείται στα ανατολικά η κακοκαιρία – Πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα

02:46ΕΘΝΙΚΑ

Αμερικανός ΥΠΕΣ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Όλο και πιο κοντά η θανατική ποινή για τους «τρομοκράτες»

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιοδοξία στη Wall Street για τον τερματισμό του shutdown

00:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

23:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Γιατί είναι πολιούχος του Ηρακλείου - Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη της πόλης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρινίο: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

14:17LIFESTYLE

Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι και ο σύντροφός της

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα «A900» του Πολεμικού Ναυτικού

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες «καίνε» τον Πιστόριους (photos)

10:12LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής: Οι ευχές στην κόρη του για τον γάμο της

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. προσφέρει 2.000 ευρώ σε κάθε μετανάστη από τα νησιά του Αιγαίου που θα επαναπατριστεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ