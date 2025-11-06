Με βοήθεια από τον Καναδά η Τουρκία σχεδιάζει πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη Θράκη

Η συνάντηση των αντιπροσωπειών Τουρκίας και Καναδά για τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής

Την μέρα που στην ελληνική επικαιρότητα δεσπόζει η συμφωνία για έρευνες στο Βόρειο Ιόνιο η Τουρκία επανέρχεται με προαναγγελία και λεπτομέρειες για πυρηνικά εργοστάσια σε Σινώπη και Θράκη.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε στο ενεργειακό μέλλον της Τουρκίας και δείχνοντας τη Σινώπη και τη Θράκη δήλωσε: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες σχετικά με τους μεγάλης κλίμακας πυρηνικούς σταθμούς που σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε στη χώρα μας».

Θα ιδρυθούν πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Σινώπη και τη Θράκη;

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μπαϊρακτάρ κοινοποίησε τα εξής στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα σχετικά με τους μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας».

Σε αυτό το πλαίσιο, φιλοξενήσαμε στο yπουργείο μας τον κ. Ian L. Edwards, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AtkinsRealis, με έδρα τον Καναδά, μιας παγκόσμιας εταιρείας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και την συνοδεία του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας και την εφαρμογή της τεχνολογίας CANDU για τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε στις εγκαταστάσεις μας στη Σινώπη και τη Θράκη. Συμφωνήσαμε αμοιβαία να ξεκινήσουμε τεχνικές μελέτες.

Δεν θεωρούμε ότι οι πυρηνικές τεχνολογίες περιορίζονται αποκλειστικά στην παραγωγή ενέργειας. Τις θεωρούμε στρατηγική δύναμη σε πολλούς τομείς, από την υγεία έως τη γεωργία, τη βιομηχανία και τις διαστημικές τεχνολογίες.

Μέσω των επιστημονικών μελετών και των έργων έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγουμε στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Ενέργειας TENMAK, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το υπουργείο μας, αναπτύσσουμε εγχώριες και καινοτόμες λύσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες του μέλλοντος.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια Τουρκία που έχει ενσωματώσει την ειρηνική πυρηνική τεχνολογία σε κάθε πτυχή της ζωής, έχει αναπτύξει τις δικές της ικανότητες σε αυτόν τον τομέα και έχει καθιερώσει τη φωνή της σε παγκόσμια κλίμακα.

