Τουρκία: Νέα εισαγγελική έρευνα κατά του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ για «προσβολή» Ερντογάν

Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του προέδρου του κόμματης της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, με την κατηγορία της «προσβολής του Προέδρου της Δημοκρατίας» και «εξύβρισης δημοσίων λειτουργών εν ώρα καθήκοντος», έπειτα από δηλώσεις του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ουμρανιέ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρεται να στοχοποίησε μέλη της Δικαιοσύνης, επικρίνοντας τις έρευνες για «εγκληματική οργάνωση με σκοπό το κέρδος», που, όπως είπε, στρέφονται κατά του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η Εισαγγελία επισημαίνει ότι ο Οζέλ, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποίησε την επίμαχη φράση:

«Από εδώ και πέρα, να φροντίζεις αυτούς που δίνουν εντολές για να τα βάλουν μαζί μας – τα σκυλιά και τα τσιράκια σου».

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως η έρευνα διεξάγεται «με τη δέουσα προσοχή», ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πιθανές περαιτέρω ενέργειες σε βάρος του προέδρου του CHP.

