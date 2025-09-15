Τουρκία: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Οζγκιούρ Οζέλ - Βαθαίνει η πολιτική κρίση

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ ενδέχεται να απομακρυνθει απο τη θέση του, καθώς βαθαίνει η πολιτική κρίση στη χώρα. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για μία υποκινούμενη προσπάθεια υπονόμευσης του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, το οποίο νίκησε το AKP του Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις.

Newsbomb

Τουρκία: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Οζγκιούρ Οζέλ - Βαθαίνει η πολιτική κρίση

O Oζγκιούρ Οζέλ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, το οποίο έχει ήδη πληγεί από μια άνευ προηγουμένου νομική καταστολή, θα μπορούσε να δει σήμερα (15/9) τον ηγέτη του να εκδιώκεται από δικαστήριο σε μία υπόθεση που ορισμένοι θεωρούν ως δοκιμασία της ασταθούς ισορροπίας της χώρας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού.

Δικαστήριο της Άγκυρας πρόκειται να αποφασίσει εάν θα ακυρώσει το συνέδριο του κόμματος του 2023 λόγω φερόμενων διαδικαστικών παρατυπιών - μια κίνηση που θα αφαιρέσει τον πρόεδρό του, Οζγκούρ Οζέλ, από τον τίτλο του και θα διαβρώσει περαιτέρω την ηγεσία και την εξουσία της αντιπολίτευσης.

Εκατοντάδες μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) έχουν φυλακιστεί εν αναμονή της δίκης σε μια εκτεταμένη έρευνα για φερόμενες διασυνδέσεις με διαφθορά και τρομοκρατία, μεταξύ των οποίων και ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το κεντρώο CHP, το οποίο αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο στις δημοσκοπήσεις με το ισλαμικών ριζών, συντηρητικό κόμμα AKP του Ερντογάν. Ο 50χρονος Οζέλ, ο μαχητικός ηγέτης του με τη βραχνή φωνή, έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση μετά την κράτηση του Ιμάμογλου. Οι διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν έχουν αναζωπυρωθεί την τελευταία εβδομάδα, λόγω μιας νομικής καταστολής που οι επικριτές αποκαλούν πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική. Η κυβέρνηση το απορρίπτει αυτό, λέγοντας ότι η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη.

«Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή που σηματοδοτεί μια αλλαγή καθεστώτος στην Τουρκία από έναν ανταγωνιστικό αυταρχισμό, στον οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν ακόμα να κερδίσουν εκλογές, σε ένα είδος ηγεμονικού αυταρχισμού, στον οποίο είναι πιο συμβολικά και ανίκανα να κερδίσουν», δήλωσε η Σερέν Σελβίν Κορκμάζ, συνιδρύτρια και συνδιευθύντρια του Ινστιτούτου IstanPol, ενός think tank με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Οι τουρκικές μετοχές, τα ομόλογα και η λίρα έχουν υποχωρήσει πριν από την απόφαση του δικαστηρίου. Κατέρρευσαν τον Μάρτιο όταν ο Iμάμογλου φυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για το κράτος δικαίου στη μεγάλη αναδυόμενη οικονομία της αγοράς όπου ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από 30%.

b281c64b-tayyip-erdogan.jpg

Εάν το δικαστήριο ακυρώσει το συνέδριο και αποπέμψει τον Οζέλ, θα μπορούσε να διορίσει έναν επίτροπο για να διευθύνει το κόμμα ή να επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο ο Ερντογάν νίκησε στις εκλογές του 2023, αλλά έκτοτε έχει χάσει δημοτικότητα εντός του CHP. Θα μπορούσε επίσης να απορρίψει την υπόθεση, που κατατέθηκε από ένα μέλος του CHP, ή να καθυστερήσει την έκδοση απόφασης.

Η νομική καταστολή του κόμματος, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, έχει οξύνει τις ανησυχίες για αυτό που οι επικριτές αποκαλούν αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας, στην οποία τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, ο στρατός, η κεντρική τράπεζα και άλλοι πρώην πιο ανεξάρτητοι θεσμοί έχουν υποκύψει στη βούληση του Ερντογάν κατά τη διάρκεια της 22χρονης βασιλείας του.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αναλυτές λένε ότι οι τοπικές εκλογές του περασμένου έτους - στις οποίες το CHP σάρωσε τις περισσότερες μεγάλες πόλεις στη μεγαλύτερη ήττα που έχει σημειωθεί ποτέ για το ΑΚΡ του Ερντογάν - έδειξαν ότι η δημοκρατία νίκησε στην Τουρκία, παρά τις ανησυχίες των επικριτών.

Η αποπομπή του Οζέλ θα μπορούσε να οδηγήσει την αντιπολίτευση σε περαιτέρω αναταραχή και εσωτερικές διαμάχες, ενισχύοντας τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την κυριαρχία του. «Τώρα, για πρώτη φορά, βλέπουμε την κυβέρνηση να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης (και) να επιλέγει ποιος μπορεί να το κυβερνήσει», δήλωσε ο Κορκμάζ.

Το Σαββατοκύριακο οι αρχές συνέλαβαν 48 ακόμη άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός δημάρχου, στο πλαίσιο της έρευνας του CHP, η οποία είναι ξεχωριστή από την απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας και επικεντρώνεται στην βάση εξουσίας του, την Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02LIFESTYLE

Ανανεωμένη η «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου στην πρώτη επίσημη της σεζόν

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

10:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα των τελευταίων τριών μηνών ξεκίνησε στη Γη - Πώς μας επηρεάζει

10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Γιατί κρατείται σε ξεχωριστή μονάδα ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Emmy 2025: Ortenga, Pascal, Blanchett μαγνήτισαν τα βλέμματα - Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της μεγάλης βραδιάς

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025- Αταμάν μετά την ήττα στον τελικό: 3 εβδομάδες μιλούσα πολύ, τώρα δεν υπάρχουν λόγια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Ντεμπούτο στην Ευρώπη στην Έκθεση στο Μόναχο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Αγέλη άγριων σκύλων πολιορκεί ολόκληρη πόλη στο Τέξας - Έντρομοι οι κάτοικοι - «Δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν σκυλοτροφή»

10:39ΥΓΕΙΑ

Κινητές Ομάδες Υγείας - Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

10:14LIFESTYLE

Buongiorno: Τα πρώτα λόγια της Φαίης Σκορδά

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040

09:52LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι και πάλι εδώ με το «Πρωινό» – «Επειδή δεν θέλω να τα κάνω σαλάτα, πάμε σε κλίμα πάρτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

01:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το χάλκινο μετάλλιο – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο από την προσπάθειά του

07:59LIFESTYLE

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ