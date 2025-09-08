Τουρκία: Επεισόδια έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Σοβαρές εντάσεις σημειώθηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, όταν η αστυνομία συγκρούστηκε με βουλευτές και υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και έστησαν οδοφράγματα γύρω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, προκειμένου να αποτρέψουν τις διαδηλώσεις κατά της δικαστικής απόφασης που ορίζει την αντικατάσταση της ηγεσίας της τοπικής οργάνωσης.

Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την απόφαση δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα να καθαιρέσει τον επικεφαλής της οργάνωσης του CHP στην Κωνσταντινούπολη, Οζγκιούρ Τσελίκ, επικαλούμενο παρατυπίες στο συνέδριο του 2023. Στη θέση του διορίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος, Γκιουρσέλ Τεκίν. Ο ίδιος έφτασε στα γραφεία του CHP υπό έντονες αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να συμβάλει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

2 Kahraman polisimizin şehit olduğu gün CHP İl Binası önünde bekleyen provokatör CHP'lilerin, polislere sandalyelerle saldırdıkları ve sinkaflı küfürler ettikleri görüldü. pic.twitter.com/I7TDSwvnOX — Giray Yurtman (@girayyurtman) September 8, 2025

Η ηγεσία του CHP χαρακτηρίζει «άκυρη» την απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη καταστολή με στόχο την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης και την ενίσχυση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στελέχη του κόμματος υπενθυμίζουν ότι ανάμεσα στους δεχόμενους πιέσεις είναι και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις.

Χθες, η ηγεσία του CHP κάλεσε σε διαδηλώσεις, τις οποίες η αστυνομία επιχείρησε να εμποδίσει, κάτι που ο πρόεδρος του κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, χαρακτήρισε «πολιορκία». Οι τουρκικές αρχές απάντησαν με απαγόρευση συγκεντρώσεων σε μεγάλα τμήματα της πόλης και σήμερα περιόρισαν την πρόσβαση σε βασικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μεταξύ, η πολιτική αναταραχή έχει επιδράσει αρνητικά στις αγορές μετοχών και ομολόγων, καθώς ενισχύεται ο φόβος για περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια προειδοποίησε ότι η μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση συνιστά παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, διαμηνύοντας ότι το κράτος «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» απέναντι σε παράνομες ενέργειες.