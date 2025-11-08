Η Ελλάδα γίνεται η νέα πύλη του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η υπογραφή της πρώτης μακροχρόνιας συμφωνίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στο περιθώριο της Διατλαντικής Συνάντησης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σηματοδοτεί μια καμπή για τον ρόλο της χώρας μας στο νέο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Πρόκειται για μια συμφωνία 20ετούς διάρκειας, η οποία προβλέπει την εισαγωγή 700 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG ετησίως από το 2030, με δυνατότητα σταδιακής αύξησης έως και τα 2 δισ. κυβικά μέτρα. Το αέριο θα διοχετεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω κοινοπραξίας της ΔΕΠΑ με την αμερικανική Venture Global, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής γέφυρας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027. Οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας να καλύψουν το κενό, ενισχύουν την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές αγορές, και η Ελλάδα είναι πλέον ένας από τους σημαντικότερους.

Την ίδια στιγμή, αναθερμαίνονται τα σχέδια για την υλοποίηση του αγωγού που θα μεταφέρει αέριο από το Ισραήλ, στην Κύπρο και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη, γνωστός ως αγωγός East-Med.

Ο «κάθετος διάδρομος» και η γεωπολιτική αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης

Κομβικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική κατέχει ο λεγόμενος «κάθετος διάδρομος», ένα δίκτυο αγωγών που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Μέχρι πρόσφατα, οι χώρες αυτές εξαρτώνταν σχεδόν αποκλειστικά από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Πλέον, το φυσικό αέριο φτάνει με πλοία LNG στους τερματικούς σταθμούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, και από εκεί διοχετεύεται βόρεια μέσω του νέου δικτύου αγωγών.

Η Αλεξανδρούπολη, με την ενεργοποίηση του FSRU εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνδέοντας τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο και τον Δούναβη.

Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία των διαχειριστών δικτύου, η Ουκρανία άρχισε να εισάγει φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, λαμβάνοντας 0,78 εκατ. κυβικά μέτρα την περασμένη Τρίτη και 1,1 εκατ. κυβικά μέτρα την Τετάρτη, μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολισμό εν μέσω του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα προορίζεται για επαναεξαγωγή σε ευρωπαϊκές αγορές, χαρακτηρίζοντας την ευρωπαϊκή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο ως ευκαιρία ανασχεδιασμού του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, Ουκρανία και Ρουμανία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθευτούν έως και 3,7 δισ. κυβικά μέτρα LNG από την ελληνική κοινοπραξία για την περίοδο 2030–2050, επιβεβαιώνοντας τη νέα περιφερειακή δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από την Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά τη νέα γεωοικονομική ισορροπία που διαμορφώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αναβαθμίζεται στρατηγικά ως χώρα–κόμβος.

Ράιτ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο εισόδου και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη»

Η Ελλάδα είναι σήμερα το σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και πιθανώς και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη, όπως υπογράμμισε σήμερα (07/11) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στην ομιλία κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P–TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα.

Ο κ. Ράιτ δήλωσε αισιόδοξος για αυτήν την προοπτική, αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, η οικονομία του οποίου μετασχηματίστηκε μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές με αποτέλεσμα όπως είπε αποβιομηχάνιση, στασιμότητα της οικονομίας και υψηλές τιμές ενέργειας.

Ωστόσο επικρότησε τη στάση των «27» μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που οδηγεί σε σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% σύμμαχός σας για να απαλλαγείτε από την εξάρτηση από τη Ρωσία. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται ενέργεια που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και των ευκαιριών», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για κοινούς στόχους από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού: «Να εξαλειφθεί το ρωσικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα να αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Χτίζουμε μία μακρόχρονη συμμαχία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας», επεσήμανε.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαρίθμησε 3 προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει πράξη η κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία –όπως είπε– αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Πρώτον, υποδομές στις οποίες η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις (σταθμοί LNG, ελληνοβουλγαρικός αγωγός, σταθμοί συμπίεσης κ.ά.). Δεύτερον, να υπάρχει ένα εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν για τις υπηρεσίες μεταφοράς του φυσικού αερίου προς βορρά. Και τρίτον, να είναι αυστηρή η εφαρμογή της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου. «Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε για το πρώτο, εργαζόμαστε για το δεύτερο και αν έχουμε πραγματική απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα μπορέσουμε να το υποκαταστήσουμε με Υγροποιημένο Αέριο», προσέθεσε.

Ο κ. Τσάφος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών της ενέργειας τα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερο υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά, αντικαθιστώντας το ρωσικό αέριο, οι ροές του οποίου μειώθηκαν μετά τον πόλεμο. «Δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα από το σοκ του 2022, όμως, είμαστε στις τελευταίες σελίδες της ενεργειακής κρίσης. Η πρόοδος θα είναι εμφανής κάθε χρόνο, καθώς αυξάνεται η προσφορά αερίου οι τιμές θα πέφτουν και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βελτιώνεται», κατέληξε ο κ. Τσάφος.

Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα, αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για τη χώρα μας, που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Πέρα από τις συζητήσεις, είχαμε συμφωνίες που βάζουν τη χώρα μας πίσω στις γεωτρήσεις, καθώς θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, επισήμανε ο υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε, είχαμε συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από την Αμερική και την Ελλάδα, που συμφώνησαν προκειμένου να προωθήσουν αμερικανικό φυσικό αέριο σε χώρες στην Ευρώπη.

Χθες, Πέμπτη, υπεγράφη η συμφωνία για γεωτρήσεις στο Βόρειο Ιόνιο. Η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως. Η HelleniQ Energy διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως, η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) κατά τη φάση της έρευνας. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

Η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και παραταθεί η φάση έρευνας ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Αυτή θα είναι η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Δυτική Ελλάδα από το 1981, όταν ολοκληρώθηκε η γεώτρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του κοιτάσματος Κατάκολου.

Υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για προμήθεια LNG στην Ουκρανία

Υπογράφηκε επίσημα η στρατηγική συμφωνία μεταξύ AKTOR, ΔΕΠΑ και της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής LNG Venture Global, με στόχο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, μέσω της Ελλάδας και αξιοποιώντας τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου, σε ένα πλαίσιο 20ετούς συνεργασίας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Έξαρχου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία σημαντικών προσώπων, όπως οι Αμερικανοί υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία προβλέπει εξαγωγές που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα LNG ετησίως και περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό πλοίων μεταφοράς, με τη χρηματοδότηση να υποστηρίζεται και από την αμερικανική Development Finance Corporation (DFC). Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και ενδυναμώνει τον ρόλο της στον Κάθετο Διάδρομο, που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε το κοινό σχήμα Atlantic SEE LNG Trade, που αποτελεί αποκλειστικά εξαγωγική εταιρεία, με συμμετοχή της AKTOR και της ΔΕΠΑ, το οποίο θα διαχειρίζεται την εμπορική συνεργασία με τη Venture Global, χωρίς να σχετίζεται με δραστηριότητες εντός Ελλάδας.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ενισχύοντας την πρόσβαση στην καθαρή και αξιόπιστη αμερικανική ενέργεια για την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλη εισόδου LNG στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Εξάρχου: «Ιστορική μέρα για την Ελλάδα»

Ο Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς και διανομής LNG προς τον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, τόνισε στο Newsbomb ότι «για τον Άκτορα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτή η συφμωνία. Το επιχειρηματικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας είναι σημαντικό για εμάς αλλά δεν είναι το πρωτεύον».

«Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για την Ελλάδα, το γεγονός ότι υλοποιείται η βούληση της αμερικανικής και της ελληνικής κυβέρνησης, να γίνει η Ελλάδα ενεργειακό hub για να εξυπηρετήσει στην πραγματικότητα αμερικανικά και ελληνικά συμφέροντα στην Ευρώπη, είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα γεωπολιτικής φύσεως στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου και είμαι πολύ υπερήφανος που συμμετέχουμε σε αυτό. Για εμένα είναι εθνικής εμβέλειας συμφωνία και ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτό», τόνισε στη συνέχεια.

Υπουργοί Ενέργειας 3+1: Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, 6 Νοεμβρίου 2025.Πηγή: Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Eli Cohen

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου 3+1, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διατλαντικής Συνόδου P-TEC που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Στην κοινή δήλωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι τέσσερις υπουργοί επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο ρόλος του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα στρατηγικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας της περιοχής.

Επίσης, υπογραμμίζουν τη σημασία των περιφερειακών έργων ενεργειακής διασύνδεσης, τόσο αυτών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και όσων σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Οι υπουργοί ανακοίνωσαν ότι προγραμματίζουν νέα συνάντηση στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου Ανατολικής Μεσογείου 3+1.

