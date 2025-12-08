Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

Μια σπάνια αριθμητική σύμπτωση

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια
Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χιλιετίες, τα Χριστούγεννα του 2025 θα πέσουν σε μια ημερομηνία που θα καταγραφεί ως 25/12/25, μια ευθυγράμμιση που μοιάζει τόσο μαθηματική όσο και μαγική.

Πρόκειται για μια σπάνια αριθμητική σύμπτωση που αντικατοπτρίζει τέλεια τον συσχετισμό του ημερολογίου με το ίδιο το έτος, κάτι που δεν έχει συμβεί από την αρχή της σύγχρονης μέτρησης του χρόνου.

Από πότε έχει να εμφανιστεί και πότε θα το ξαναδούμε

Για πρώτη φορά σε έναν αιώνα, η ημερομηνία των Χριστουγέννων θα ευθυγραμμιστεί σε μορφή επαναλαμβανόμενου αριθμού ως 12 25 25. Αυτή η σπάνια ακολουθία τριών αριθμών δεν έχει εμφανιστεί από το 1925 και δεν θα ξανασυμβεί μέχρι το έτος 2125. Πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο γιορτάζουν ήδη αυτή την ασυνήθιστη συμμετρία.

Οι ερευνητές ημερολογίων σημειώνουν ότι αυτός ο τύπος επαναλαμβανόμενης ακολουθίας δεν επηρεάζει καμία εορταστική εκδήλωση, αλλά έχει πολιτιστική και καινοτόμο ελκυστικότητα. Ημερομηνίες όπως αυτή συχνά κερδίζουν την προσοχή του κοινού λόγω των ικανοποιητικών αριθμητικών μοτίβων τους. Στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν ήδη καταγραφεί χιλιάδες δημοσιεύσεις που επισημαίνουν την επερχόμενη στιγμή.

Αν και η ευθυγράμμιση δεν έχει επιστημονική σημασία, οι ιστορικοί λένε ότι οι αξιομνημόνευτες ημερομηνίες συχνά γίνονται νοσταλγικά σημάδια για τις μελλοντικές γενιές. Η σπανιότητα του μοτίβου προσθέτει στον πολιτιστικό ενθουσιασμό, καθώς οι άνθρωποι προετοιμάζονται για ένα μοναδικό ορόσημο στο ημερολόγιο. Η επόμενη εμφάνιση θα την δουν όσοι θα ζουν στον επόμενο αιώνα.

https://www.instagram.com/p/DRiLPAgjUDR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ευθύνη στο Γρηγοριανό ημερολόγιο

Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο, που εισήχθη το 1582, κατέστησε δυνατές τέτοιες συμμετρικές ημερομηνίες, αν και χρειάστηκαν πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια για να εμφανιστεί αυτή η ακριβής επανάληψη.

Για πολλούς, φαίνεται συμβολικό, μια τακτοποιημένη ευθυγράμμιση αριθμών που σηματοδοτεί την πιο ευρέως γνωστή εορτή στον κόσμο. Καθώς πλησιάζει η 25η Δεκεμβρίου 2025, οι τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές καμπάνιες ήδη προετοιμάζονται για να σηματοδοτήσουν αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «μοναδικό στην ιστορία» Χριστούγεννα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης – Ο πίνακας με τα δρομολόγια

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από δύο ενόπλους την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ