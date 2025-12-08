Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

Η συγκλονιστική στιγμή που χτυπά ο σεισμός την Ιαπωνία

Ισχυρότατος σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην Ιαπωνία. Αρχικά ο σεισμός καταγράφηκε στα 7,2 Ρίχτερ, ωστόσο μετά από σχετική αναθεώρηση κλείδωσε στα 7,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, στο λιμάνι Kuji της επαρχίας Iwate, νότια της Aomori, καταγράφηκε τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, ενώ σε άλλες παράκτιες κοινότητες της περιοχής καταγράφηκαν τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών.

Multiple Tsunami wave observations along the coast of Japan. Small but they may grow. pic.twitter.com/Xg4aRo13cc — Luke Brenner (@TheLukeReport) December 8, 2025

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνουν τη συγκλονιστική στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ σφυροκοπούν την Ιαπωνία.

??BREAKING: A POWERFUL EARTHQUAKE STRIKES JAPAN — TSUNAMI WARNING ISSUED



A strong quake has hit the northern part of the country.

The magnitude was 7.6, with the epicenter located off the coast of Aomori Prefecture.



Residents in coastal areas are being urged to evacuate… pic.twitter.com/7gBqjEfuUf — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Χατσίνοχε της Αομόρι, ενώ ένας άνδρας στην πόλη Τοχόκου τραυματίστηκε ελαφρά όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε μια τρύπα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.

Αρκετές περιπτώσεις πυρκαγιών αναφέρθηκαν στην Αομόρι, και περίπου 90.000 κάτοικοι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών.

Διαβάστε επίσης