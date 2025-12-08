Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο
Από το σεισμό προκλήθηκαν και τσουνάμι σε διαφορετικές περιοχές της Ιαπωνίας - Περίπου 90.000 εκκενώσεις
Ισχυρότατος σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην Ιαπωνία. Αρχικά ο σεισμός καταγράφηκε στα 7,2 Ρίχτερ, ωστόσο μετά από σχετική αναθεώρηση κλείδωσε στα 7,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, στο λιμάνι Kuji της επαρχίας Iwate, νότια της Aomori, καταγράφηκε τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, ενώ σε άλλες παράκτιες κοινότητες της περιοχής καταγράφηκαν τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνουν τη συγκλονιστική στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ σφυροκοπούν την Ιαπωνία.
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Χατσίνοχε της Αομόρι, ενώ ένας άνδρας στην πόλη Τοχόκου τραυματίστηκε ελαφρά όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε μια τρύπα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.
Αρκετές περιπτώσεις πυρκαγιών αναφέρθηκαν στην Αομόρι, και περίπου 90.000 κάτοικοι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών.